Influenza aviaria, l’appello degli esperti: “prepariamoci a una nuova pandemia”

“Prepariamoci ora per una potenziale pandemia di H5N1”. Allarmismo? No. È l’esortazione scientifica che arriva da Jesse L. Goodman e da altri scienziati che scrivono una lettera aperta pubblicata sulla rivista Science. Il team, composto principalmente da membri della Georgetown University degli Stati Uniti, attinge dall’esperienza del passato (il COVID-19 ma anche, più “banalmente”, le epidemie di influenza) e dai rapidi risvolti dell’influenza aviaria per invitare i governi e gli enti competenti a prepararsi a un’eventuale pandemia.

Prevenire è meglio che curare

Gli allarmismi non raggiungono alcuno scopo, ma la precauzione può essere un’arma vincente, o perlomeno utile. Il virus dell’influenza aviaria, l’H5N1 che stiamo imparando a conoscere, procede con la sua evoluzione e diffusione. Lo abbiamo visto uccidere animali domestici e interi allevamenti. Lo abbiamo visto adattarsi a ospiti mammiferi, tra cui anche homo sapiens. Tutto questo è più che sufficiente per il gruppo scientifico a firma della lettera su Science per invitarci a prepararci anche alla peggiore delle eventualità.

Come? Tramite un programma in più parti che prevede innanzitutto la collaborazione internazionale tra governi e attori del settore sanitario per lo sviluppo e la diffusione di eventuali vaccini, da rendere disponibili facilmente anche per i Paesi a reddito medio-basso. In quest’ottica, potrebbe risultare utile ricorrere a nuove tecnologie, come i vaccini a mRNA.

Il team scientifico invita poi a fare il punto su attrezzatture e dispositivi necessari per la protezione, la diagnosi e la cura della malattia. In ultimo, ma non per importanza, L. Goodman & co. esortano a strutturare al meglio le strategie di comunicazione affinché la popolazione (ri)acquisti fiducia nella sanità pubblica e possa ricevere risposte ai propri dubbi. Il prof. Broccolo, microbiologo dell’Università del Salento, accoglie positivamente la missiva, commentando: “La lettera su Science evidenzia un rischio concreto che non possiamo ignorare. […] Dobbiamo capitalizzare sulle lezioni apprese durante la pandemia, ma con un’importante differenza: anticipare invece di rincorrere”. E questo sembra essere proprio il punto dell’intera missiva scientifica.