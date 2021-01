Inghilterra: mangia fuochi d’artificio scambiandoli per caramelle

Erano lì, in uno scaffale di prodotti dolciari dentro un minimarket in Inghilterra con la scritta “Fun Snaps”: così una donna di 48 anni ha mangiato fuochi d’artificio per sbaglio, convinta che fossero caramelle.

Lisa Boothroyd è disoccupata, con un figlio a carico e residente a Rugby, nella contea del Warwickshire, nell’Inghilterra centrale. Un giorno fa la spesa in un minimarket locale della catena Costcutter e nota nello scaffale dei dolci, a fianco a buste di caramelle, una scatoletta invitante: come ha dichiarato lei stessa alla stampa locale, la scatola era molto colorata e riportava lo slogan “Snap! Crack! Bang!”. Lisa avrebbe così scambiato alcuni petardi per bonbon.

Dopo averli ingeriti ha notato che effettivamente “le caramelle scoppiettavano e scoppiavano” come promesso dalla confezione. Fino mai troppo. I fuochi d’artificio hanno provocato gravi ferite e ustioni al cavo orale e alla faccia della donna, causandole anche la rottura di un dente. Le sostanze chimiche contenute nei petardi le hanno inoltre danneggiato profondamente le labbra e le gengive. Lisa avrebbe sofferto per molti mesi le dolorose conseguenze del suo errore: a malapena riusciva a mangiare e dormire in seguito ed è stata così costretta a prendere per molto tempo forti antidolorifici, allo scopo di alleviare la sensazione perenne “di andare a fuoco”.

Lisa ha ultimamente confessato alla stampa locale la sua disavventura, sottolineando che si è lasciata ingannare dalla posizione dei fuochi d’artificio, messi proprio sullo scaffale dei dolciumi. “Non riesco a smettere di pensare a cosa sarebbe potuto succedere se li avessi dati a un bambino”. I responsabili del minimarket Costcutter dove Lisa ha effettuato l’acquisto incriminato, hanno di recente assicurato che rimuoveranno al più presto dal reparto delle caramelle qualsiasi confezione di petardi lasciata lì per errore.

[ Fonte: The Sun ]