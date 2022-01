Irlanda: diventa un mito facendo il carico di Guinness prima del prezzo minimo sugli alcolici

Alla vigilia dell'introduzione del prezzo minimo sugli alcolici, un irlandese ha fatto scorta di Guinness per un anno risparmiando 700 euro in barba ai rincari.

di Rossana Santolin 12 Gennaio 2022

Quando si dice che far spesa grossa conviene. In Irlanda un uomo ha risparmiato almeno 700 euro acquistando 500 lattine di Guinness alla vigilia dell’introduzione del prezzo minimo sugli alcolici. Brendan, questo il nome del nuovo mito nazionale che ha documentato la sua impresa sui social, ha fatto incetta della stout preferita al negozio di liquori di fiducia spendendo 400 euro anziché 1100. Appena poche ore dopo infatti sarebbe stato quest’ultimo l’importo da capogiro comparso sullo scontrino per la medesima quantità di lattine.

Come spiegato anche su Dissapore, dal 4 gennaio in Irlanda è stato introdotto un prezzo minimo di 10 centesimi per grammo di alcool. Tenendo conto di un grado alcolico medio, d’ora in avanti una bottiglia di vino sugli scaffali irlandesi non potrà costare meno di 7.40 euro, mentre una lattina di birra non scenderà al di sotto di 1.70 euro. La misura riguarda supermercati, negozi di liquori e i cosiddetti off-licence tanto amati al di là della Manica, ovvero dei piccoli negozi di vicinato dove si trova un po’ di tutto e a prezzi abbordabili (alcolici compresi).

Intervistato da una delle principali emittenti radiofoniche irlandesi, Brendan ha affermato che ci sono voluti due viaggi e un amico fidato per trasportare tutte quelle Guinness dal negozio a casa. «Ora la scorta dovrebbe bastare per un anno intero» ha commentato ai microfoni di RTE’s Liveline. E meno male, è il caso di aggiungere. Il maxi acquisto, a suo dire, è stato quanto mai necessario per prevenire gli effetti negativi del “minimum price” sulle sue tasche: con grande franchezza l’uomo ha dichiarato di essere il beneficiario di un assegno sociale.