Isernia: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Isernia “Il Quotidiano del Molise” , in virtù del Decreto del premier Giuseppe Conte “Io resto a casa”, offre i propri mezzi per fronteggiare l’emergenza. Ha stilato, infatti, una lista delle attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi durante il Coronavirus. Il servizio è gratuito e chiunque può aderire inviando un’email con gli orari ed eventuali costi del servizio e info a commerciale@quotidianomolise.it. La speranza è quella di ricevere molte adesioni, poiché si tratta di un elenco utile soprattutto per gli anziani e per chi riscontra difficoltà negli spostamenti.

Ecco la lista:

Supermercato GrecoBros – Via Roma,25 Agnone – 086579310

Conad City supermercato -P.zza Tedeschi – 3515559987

Ke Piadina – C.so Risorgimento 134,136 – 86170 Isernia – 3339940971

Fonte: Il Quotidiano del Molise