Joe Bastianich festeggia la laurea del figlio Miles_

Festa di famiglia per Joe Bastianich (anche con nonna Lidia) per la laurea del secondogenito Miles al Providence College di Rhode Island.

di Rossana Santolin 22 Maggio 2022

Festa di famiglia per Joe Bastianich in occasione della laurea del figlio Miles appena ottenuta al Providence College nell’omonima città del Rhode Island. La riunione di famiglia è stata ampiamente documentata su Instagram fra scatti e stories in cui compaiono anche la moglie di Joe Bastianich, Deanna Damiano, e i figli Ethan, il più giovane, e Olivia, la primogenita. E non poteva certo mancare alla reunion la mitica Lidia Bastianich che compare in veste di nonna orgogliosa.

“Miles and dad” scrive il giudice di Masterchef fotografato accanto al figlio Miles agghindato per la cerimonia con tanto di tocco di laurea sulla testa. E fanno sorridere i siparietti fra i due. “I’ve got my peace of paper. That’s it”. Ovvero “Ho avuto il mio pezzo di carta. È fatta”, scherza il secondogenito di Joe Bastianich. “And now?” lo incalza il padre. “Ora trovami un lavoro papà”.

Insomma una giornata serena in famiglia sotto il sole cocente del New England coronata dalla cerimonia di consegna della laurea tra file di alunni riuniti allo stadio. E chissà, viene da chiedersi, se il neolaureato Miles seguirà le orme del padre. Bastianich d’altronde non ha mai nascosto le difficoltà nel gestire la distanza dalla propria famiglia. Da anni infatti l’imprenditore fa la spola tra gli Stati Uniti e l’Italia dove rimane per lunghi periodi fra impegni televisivi, ristoranti e la musica con i Joe Bastianich and The Ramps.