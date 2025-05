Justin Timberlake e Jessica Biel lanciano un marchio di vini “esoterico”

Un altro nome, anzi una coppia di nomi (per la precisione, ex coppia) VIP atterra nel settore vitivinicolo, lanciando per poche persone selezionate le prime bottiglie inaugurali. La firma imprenditoriale è quella del cantante Justin Timberlake e dell’attrice Jessica Biel, ex marito e moglie che hanno dato alla luce Prophet & Poet, brand esoterico tanto nel nome quanto nella grafica. Sarà magico anche il nettare nel calice?

Com’è l’esoterica linea vinicola di Biel e Timberlake

Inizia con il lancio di cinque vini la storia (il primo capitolo, come lo chiama l’azienda) di Prophet & Poet, il nuovo nome del panorama vitivinicolo statunitense dai natali artistici.

Le bottiglie californiane sono frutto del lavoro svolto in diversi vigneti della contea di Sonoma, area di notevole importanza nella storia della viticoltura dello Stato.

L’esoterico brand si piazza sul mercato con una grafica a tema tarocchi, uno diverso per ogni bottiglia. Il profeta – o meglio, la profetessa – e il poeta hanno un volto; sono la cognata e il fratello di Jessica Biel: Rose e Justin.

A ogni vino è associata una “poesia di saggezza”, in linea con l’aurea mistica conferita al marchio. Misteriosa è anche la vendita di questa prima collezione, un’annata 2021 in quantità limitata destinata al “cerchio ristretto” del brand.

Da Decanter, però, riusciamo a scoprire i prezzi (anch’essi mistici) dei prodotti, che vanno dai 600 dollari (per confezione da tre) dei due chardonnay in purezza ai 1650 dollari del blend con Cabernet Sauvignon.

Quello di Prophet & Poet è un progetto collaborativo, dietro cui lavorano diverse realtà della contea di Sonoma. A incentivare l’iniziativa è stata la storica amicizia tra l’attrice e il produttore Jesse Katz, che cura già i suoi marchi Aperture e Devil Proof.