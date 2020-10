Karen Fukuhara di The Boys in cucina: la carbonara da “superterrorista” è servita

Avrete forse visto Karen Fukuhara di recente come la temibile e silenziosa Kimiko, nella popolare serie Amazon di The Boys. Ora la potrete vedere anche in un’altra veste, quella da cuoca. Anche se potrebbe non piacervi quello che ha da poco realizzato in cucina: la carbonara (letteralmente) da “superterrorista”.

Karen Fukuhara, nata a Los Angeles da genitori giapponesi, ha da poco aperto un suo canale Youtube dove, tra le altre cose, ha pubblicato un video dove si cimenta con la sua personale reinterpretazione della carbonara. Tiene a sottolineare che questa versione è quella in “Japanese Style” e chiede anche anticipatamente scusa se dovesse urtare la sensibilità di qualche chef. Ma questo non è bastato, ovviamente, agli utenti italiani per scatenare una pioggia infuocata di commenti su come sia stato trattato lo storico piatto romano.

Il video al momento è stato visualizzato da quasi 400mila persone e (NdA) rappresenta molto bene lo stile usato comunemente in Giappone per queste tipologie di filmati: infatti, molte cuoche del Sol Levante amano cimentarsi su Youtube con svariate ricette, sia della tradizione giapponese sia di altre cucine, e mostrano sempre, in modo chiaro e pulito, facilmente intuibile anche a chi non è pratico della lingua, ingredienti, passaggi e consigli.

Fukuhara mostra tutti i passaggi, con una dolcezza che chi ha guardato la serie di The Boys stenta ad attribuirle: “Semplicissimo da fare e che richiede solo pochi ingredienti chiave“, come spiega l’attrice. Ma nella sua reinterpretazione della carbonara utilizza i funghi porcini e la pancetta, aggiungendo un tuorlo d’uovo intero sopra la pasta.

Attualmente questo è il primo video che Fukuhara ha pubblicato sulla preparazione di un piatto. A giudicare dalla reazione di certi utenti, viene da chiedersi se avrà mai voglia di sperimentare ancora altri piatti della nostra tradizione.