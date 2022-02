Kraft Heinz lancerà una linea di prodotti vegani insieme a NotCompany

Il gigante delle salse e una start-up cilena specializzata in tecnologie alimentari hanno pensato di unire le forze per creare prodotti innovativi a base vegetale.

di Rossana Santolin 23 Febbraio 2022

Il Gruppo Kraft Heinz lancerà una linea di prodotti vegan assieme alla start-up del food NotCompany. A capo della joint venture, che avrà sede operativa a Chicago, ci sarà l’attuale AD del Nord America dell’azienda cilena.

Come annunciato dai rispettivi marchi, l’obiettivo è unire le forze per creare nuovi prodotti totalmente a base vegetale. Da una parte dunque ci sarà la tecnologia alimentare brevettata dell’azienda di Santiago del Cile (specializzata proprio in prodotti vegan), dall’altra ci sarà la forza di un brand iconico come Heinz. Stando al CEO del gigante delle salse, la volontà è quella di allargare il portfolio di prodotti puntando molto sul settore “plant-based”.

NotCo si è fatta conoscere e apprezzare sul mercato americano a partire dal 2000 con il lancio di NotMilk. Questa bevanda vegetale straordinariamente simile al latte, ha riscosso grande successo così come NotMeat e NotMayo rispettivamente la carne e maionese vegan create dalla start-up cilena. NotCompany è riuscita a raggiungere questi risultati grazie ad un complesso procedimento tecnologico brevettato di cui d’ora in poi anche Heinz potrà beneficiare grazie al nuovo accordo di collaborazione.

La start-up di Santiago non si limita a cercare ingredienti sostitutivi dal gusto simile all’alimento di origine animale. NotCo studia chimicamente quali composti vegetali combinati assieme possono creare quella molecola che dà sapore o consistenza a quel determinato alimento. È proprio il caso di NotMilk, ad esempio, ottenuto partendo da ananas e cavoli, le cui molecole combinate (stiamo semplificando parecchio) formano dei lattoni, composti chimici presenti nei derivati del latte e che contribuiscono al suo sapore.