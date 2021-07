Kraft, niente più maionese senza grassi: “non era davvero buona”

L'azienda Kraft ha reso noto che non produrrà più maionese senza grassi. La scelta non è stata presa alla "leggera", ma ammettono: "non era davvero buona"

di Elisa Erriu 28 Luglio 2021

Dopo quasi trent’anni di produzione di maionese senza grassi, il marchio Kraft inverte la rotta: niente più maionese “light”. La maionese “ha da farci ingrassà”.

L’azienda alimentare Kraft fa sapere la notizia su Tweet, dove simula una conversazione confidenziale facendo pure una battuta: “mayo culpa incoming”. Lasciando perdere per un attimo il gioco di parole, è singolare che un marchio divenuto principalmente famoso per la maionese abbia ammesso che la maionese senza grassi “non è la stessa cosa”. Sì, perché hanno fatto sapere che di base la mayo light “non è all’altezza degli standard aziendali“, aggiungendo che “nel corso degli anni ci siamo resi conto che Kraft Mayo è l’unica maionese di cui abbiamo bisogno. È deliziosa, è vellutata“.

feels good to get this off my chest pic.twitter.com/ylWvNCE86w — real kraft mayo (@RealKraftMayo) July 26, 2021

Quindi la Kraft si assume tutta la “colpa” di aver cercato di seguire un trend nato ancora negli anni ’90, ma ora, per rimediare a tutto il tempo perso dietro a maionesi sane ma dal gusto piatto, fa sapere che investirà tutte le sue energie nel realizzare la maionese “come ho sempre desiderato”.

In una dichiarazione a TODAY Food, un portavoce del marchio ha confermato la notizia. “Noi di Kraft siamo appassionati di maionese e sfortunatamente la nostra varietà senza grassi non è all’altezza dei nostri standard per quello che dovrebbe essere la maionese. Sappiamo che alcune persone rimarranno deluse e non abbiamo preso questa decisione alla leggera, ma nel profondo del nostro cuore sappiamo che è la cosa migliore per gli amanti della maionese in tutto il paese”.