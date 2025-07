La carbonara al Colosseo di Mary di Masterchef non è la prima e non sarà l’ultima, purtroppo

La fame dei social e del marketing richiede iniziative sempre più clamorose per farsi notare, anche se queste implicano piazzare un fornello in una zona patrimonio Unesco. Un po’ come ha fatto Mary Cuzzupè, concorrente della 14° edizione di Masterchef che lo scorso weekend ha invitato i suoi oltre 70.000 follower a degustare la sua carbonara vista Colosseo. E per “vista” non intendiamo in un ristorante affacciato sull’Anfiteatro Flavio, ma proprio su una panchina in travertino davanti al celebre monumento. Contro chi la attacca per aver sfruttato impropriamente il sito storico, Mary ha la difesa pronta.

Carbonara en plein air

Quarto posto a Masterchef 14 – vinto quest’anno da Anna –, Mary Cuzzupè ha un seguito social niente male e continua il suo viaggio nel mondo del cibo, che racconta sui suoi canali.

Stanca di tenere chiuse le sue ricette fra i quattro muri del web, sabato scorso ha deciso di portare una bella carbonara al Colosseo, con tanto di padella e fornello su una panchina di travertino dell’area patrimonio dell’umanità.

“La carbonara è pronta, se volete venire vi aspetto al Colosseo”. Il video, non più disponibile sul suo profilo, non sarebbe stato accolto in modo molto positivo dai commenti degli utenti, come leggiamo da FQ Magazine.

Ma Mary ha la risposta pronta per chi la attacca: “Non sono stati utilizzati fuochi o strumenti da cucina che potessero arrecare danno al patrimonio o intralciare il decoro dell’area. Il fornello era spento, presente solo per scenografia”, si giustifica, aggiungendo: “Era un’idea nata esclusivamente come contenuto creativo per i social, senza preparazione reale di cibo in loco”.

La trovata poco consona e non supportata dai necessari permessi era già stata messa in scena l’anno scorso da un locale di Fiumicino, che aveva poi servito i piatti di carbonara ai passanti. Sarà forse l’ultima volta?