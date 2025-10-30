La catena di ristoranti “El Club de la Milanesa” ha un nuovo capitano: è Lionel Messi

Gli accordi più importanti si suggellano sempre a tavola. Leggenda narra che un semplice pranzo di Lionel Messi presso una sede de La Casa de la Milanesa, catena argentina di casual food con focus chiaramente sulla cotoletta, si sia trasformato rapidamente in un’intesa commerciale. È così che il capitano albiceleste è passato da semplice amante del piatto italo-argentino – l’origine è chiaramente meneghina, ma gli emigrati dallo Stivale l’hanno portato con sé in America trasformandolo in una vera icona gastronomica del Paese – ad azionista della catena, che non sa più come comunicare al mondo la gioia di avere il capitano in squadra.

L’ingresso di Messi nel Club de la Milanesa

Messi è diventato capitano di un nuovo club, ma stavolta non si tratta di calcio. El Club de la Milanesa è una catena di ristoranti argentina con numerosi sedi, il cui piatto principe non richiede esplicitazione. La cotoletta alla milanese è una preparazione che nel Paese albiceleste è forse più amata che nello Stivale, con addirittura una giornata nazionale a lei dedicata.

E se c’è un’altra cosa per cui gli argentini vanno pazzi, è il calcio. Immaginate la gioia del Club de la Milanesa quando Leo Messi, capitano della Nazionale, è entrato nella squadra aziendale come azionista. La proposta formale sarebbe arrivata dopo un tranquillo pranzo di Lionel presso uno dei ristoranti della catena a Rosario, sua città natale.

Da lì, l’inizio della collaborazione, che in una prima fase prenderà forma principalmente dietro le quinte, dato l’impegno calcistico di Messi, ma che non esclude in futuro un coinvolgimento più attivo con la partecipazione del calciatore magari in una linea di prodotti apposita. Intanto, l’azienda non smette di festeggiare, con post celebrativi e un’intera pagina del sito web ora dedicata al “nuovo capitano”.