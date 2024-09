La rivoluzionaria sincerità dell’influencer Alice Guerra su come perdere peso

Fra uno scroll inebetito e l’altro su quella piattaforma risucchia-cervelli che è Instagram, ci siamo imbattuti in un video di Alice Guerra (è del 20 agosto, se volete recuperarlo) che ci ha fatto sorridere e riflettere. Nel reel l’influencer veneta risponde con delicata ironia a tutte le persone che le hanno chiesto come ha fatto a perdere peso.

Il “segreto” di Alice Guerra per perdere peso

Se non la conosceste già, Alice Guerra è una ragazza di Mestre che, da brava influencer, condivide la sua vita sui social. Ciò che la contraddistingue, però, è la schiettezza con cui affronta qualsiasi tema e la perdita di peso non ha fatto eccezione. Niente “percorso pazzesco” per lei, che ha perso più o meno venticinque chili per ben altri motivi. Quali? Niente giri di parole: una concomitanza di eventi poco piacevoli (per usare un eufemismo), di problemi personali che l’hanno portata alla sua forma fisica attuale decisamente non per scelta.

Con grande (apparente) leggerezza, Guerra parla di ansia, disturbi alimentari e questioni private che, per dirla più o meno con le sue parole, le hanno fatto chiudere lo stomaco. Ecco, lungi da noi prendere la cosa con superficialità, anzi: la ringraziamo, ‘sta ragazza perché, senza ricorrere a pipponi, ha messo al proprio posto tutte le lingue lunghe che pongono domande personali senza rifletterci troppo su.

I disturbi del comportamento alimentare

Per noi, non serve dirlo, il cibo è una cosa seria e lo è in tutte le sue declinazioni, anche quelle legate alla salute – forse le più importanti. La Società Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione (SIPA) definisce i disturbi del comportamento alimentare come “patologie caratterizzate da un’ alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo”. Il Ministero della Salute, che ricorre alla dicitura disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), aggiunge che questi sono spesso correlati anche a “disturbi d’ansia e disturbi dell’umore“. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, sono oltre 55 milioni le persone che ne soffrono al mondo, in prevalenza donne.

Ora, è già abbastanza complesso e delicato affrontare un tema del genere con un amico o un’amica, figuriamoci fare domande scomode a un’influencer che non sa neanche come ti chiami. Prima di chiedere il motivo che c’è dietro a una perdita di peso, o addirittura complimentare la persona, dovremmo contare fino a dieci… per poi non dire comunque niente. Grazie, Alice, per averlo ricordato senza ricordarlo; speriamo che il messaggio sia arrivato.