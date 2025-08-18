La serie di Tim Burton contagia la mixology: ecco il drink dedicato a Mercoledì

Vi siete già "bevuti" tutte le puntate fresche di uscita di Wednesday? Allora è il caso di provare anche il cocktail dedicato a Mercoledì.

La febbre dark scaturita dalla serie TV Mercoledì si è di nuovo impossessata del grande pubblico, con il ritorno della fortunata opera di Netflix a firma di Tim Burton. Dopo il balletto sulle note di Lady Gaga che ha contagiato i video sui social media nel pieno della prima stagione, l’uscita della prima parte della seconda stagione ha avuto i suoi risvolti anche nel mondo del bere, con un cocktail tutto dedicato all’amata protagonista interpretata da Jenna Ortega. Ecco a voi il Wednesday Addams Quad Cocktail.

Come preparare il cocktail di Mercoledì Addams

L’atmosfera gotica della serie TV in cui Jenna Ortega interpeta freddamente (e qui è un complimento, ça va sans dire) l’adolescente Mercoledì Addams ha ispirato la scrittrice e giornalista enogastronomica Jacy Topps a creare un cocktail dedicato al successo netflixiano appena tornato sugli schermi.

A dirla tutta, la bevanda si rifà a una scena presente nella già datata prima stagione di Wednesday, ma ha tutte le carte in regola per conquistare i palati dei suoi aficionados. Il riferimento è a una scena che appare nella seconda puntata della prima stagione, in cui la giovane Addams chiede al barista un quad over ice, ovvero una quadrupla razione di caffè con ghiaccio.

Il drink proposto da Topps sulle pagine di Wine Enthusiast non poteva che basarsi sul caffè, abbinato ai sapori della vaniglia e del cacao. Se avete voglia di provarlo anche voi mentre guardate una puntata stasera, vi riproponiamo la ricetta in pochissimi passi. Quattro gli ingredienti necessari: 30 ml di vodka alla vaniglia, 20 ml di dark crème de cacao (o altro liquore al cioccolato a vostra scelta), 60 ml di espresso appena preparato e chicchi di caffè per decorare.

Per dare forma al vostro cocktail gotico, mixate e shakerate tutti gli ingredienti liquidi in uno shaker con ghiaccio per 30 secondi circa. Versate poi in una coppa da Martini e decorate con tre chicchi di caffè. Il cocktail da gustare davanti alla vostra serie preferita del momento è servito.