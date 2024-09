La triste fine delle cinquantamila api tricolori del Ministero dell’Agricoltura, tanto care a Lollobrigida

Il 20 maggio scorso, in occasione della giornata mondiale delle api, un Lollobrigida impettito e orgoglioso aveva annunciato all’Italia la costituzione di un apiario sul tetto del suo ministero. Lo aveva dichiarato con tanto di reel sui social, mostrando le casette tricolori delle povere apine. Povere, sì, perché al rientro dalle ferie di agosto i circa 50.000 esemplari di insetti gialli e neri sono stati trovati morti.

I responsabili della strage

Gli insetti, parte del progetto “Apincittà” ideato dalla Federazione Apicoltori Italiani, sono stati sterminati da un’invasione di vespe e calabroni. Questi, per tutta risposta, sarebbero stati fatti fuori a loro volta. Ora, mi sorge un dubbio, ma parto da una premessa.

Le adorabili apine erano state domiciliate sul tetto di via Venti Settembre non solo come simbolo di operosità, ma anche perché, cito, “senza le api molte delle nostre produzioni agricole non sarebbero possibili”. E fin qui, tutto bene.

Api sì, vespe no

Peccato che anche le nostre amiche vespe, le stesse che sono state a loro volta sterminate, siano fondamentali per l’ambiente: tengono sotto controllo la presenza di potenziali parassiti delle piante e contribuiscono alla salute degli ecosistemi tramite l’impollinazione. Ce lo dice persino uno studio dello University College di Londra, ma potevamo arrivarci anche da soli. Ecco, capisco che uno sciame di vespe possa incutere un certo timore, ma sarà stata vagliata un’alternativa meno drastica?

A quanto pare Lollo non si è fatto scrupoli e, quando si è visto minacciato, ha dimenticato improvvisamente tutta la storiella sull’ambiente. O magari, chi lo sa, è stato il suo team esperto a consigliargli di sterminare tutto e via. C’è da dire anche che l’ex cognato del presidente del consiglio al momento ha altri pensieri per la testa, come trovarsi un nuovo portavoce e scoprire metodi di pesca innovativi al G7 di Siracusa.

Insomma, una triste storia per l’uomo che sussurrava alle mucche, che adesso, al posto del miele, dovrà trovare un altro souvenir da regalare a “ministri e ambasciatori del mondo”.