La vincitrice di Masterchef 8 ha una grande sorpresa: si chiama Mario

Mentre procede spedita la 14° edizione di Masterchef Italia, facciamo un salto indietro nel tempo al 2019, quando Valeria Raciti vinceva l’ottava edizione. L’allora aspirante cuoca – ora chef al 100% presso il ristorante Alloro di Acireale, Catania – oggi ci fa parlare di sé con una dolce notizia, che nulla ha a che fare con i fornelli. Dalle sue pagine social scopriamo della nascita di Mario, che da quello che leggiamo appare come la vittoria più bella di tutte.

La dolce notizia di chef Raciti

Dopo un periodo di assenza dai social, brevemente interrotto da un post di inizio dicembre, chef Raciti torna sui nostri minischermi per aggiornarci sulla sua vita. Di cambiamenti aveva in effetti già parlato e ora capiamo meglio che forma assumono. Anni dopo i test brillantemente superati a Masterchef, la prova più difficile e più bella per chef Raciti sembra essere stata la maternità. Dalla sua pagina Instagram veniamo a sapere del nuovo arrivo in famiglia, Mario, annunciato con grande gioia e senza nascondere la durezza di un percorso lungo, come racconta, dieci anni. “Nel periodo più buio e complicato della mia vita, mentre raccoglievo i cocci di ogni cosa costruita e distrutta e muovevo passi incerti verso il futuro che desideravo, è arrivato. A sbalordirmi, scioccarmi, mettermi alla prova sotto ogni punto di vista”, confida la chef, affidando l’emozione alle parole e alle immagini che ritraggono il figlio appena nato.

In un post successivo, pubblicato a breve distanza dal primo, ringrazia tutte le professioniste e le équipe mediche che hanno seguito lei e il marito in questo viaggio, culminato con il sereno annuncio. “Torniamo a casa pieni pieni di amore e gratitudine, tali da non riuscire a contenerli”, scrive mamma Raciti. Una splendida vittoria personale per la chef e la sua famiglia. In casa Alloro, intanto, ci si prepara forse alla temporanea assenza della chef? “Oggi diamo il benvenuto a chi condividerà con noi il gusto di stare insieme”, recita un post del ristorante di qualche giorno fa, con chef Raciti che apre sorridente la porta a un nuovo arrivato.