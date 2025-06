L’allevamento di trote premiato da Fratelli d’Italia finisce nell’inchiesta di Report

Abbasso la bistecca “sintetica” (neanche fosse fatta in PVC), viva le trote da allevamenti malsani. Lo scorso dicembre, in occasione della festa di Fratelli d’Italia Atreju, l’azienda Erede Rossi Silvio, specializzata in troticoltura, ha ricevuto il premio Alta Qualità per il settore ittico. Pieno di orgoglio e chiare convinzioni, l’AD Nicola Rossi è salito sul palco a ritirare il premio sbandierando la sua opposizione contro “la bistecca sintetica, la farina di grillo”, nonché “verdi, ambientalisti e animalisti che non capiscono niente”. Perché ne parliamo proprio ora, sei mesi dopo? Perché la recente inchiesta di Giulia Innocenzi ha acceso i riflettori sullo stato dei suddetti allevamenti, e “alta qualità” forse non è l’espressione che useremmo.

Il Made in Italy di alta qualità

Erede Rossi Silvio torna a far parlare di sé; ma se alla fine del 2024 l’occasione era stata favorevole all’azienda, con la ricezione del premio citato poc’anzi, stavolta la pubblicità non è proprio delle migliori.

In collaborazione con Essere Animali, Giulia Innocenzi porta a Report alcune immagini significative provenienti dagli allevamenti di trote dell’azienda con impianti in Abruzzo, Marche, Umbria e Lombardia. Le scene sono viste e riviste: pesci morti lasciati sui fondali (col rischio di infettare altri esemplari), trote agonizzanti in superficie, altre ancora incastrate tra griglie e reti.

Non esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un’azienda premiata per la sua alta qualità. Intervistato, il presidente di Essere Animali Simone Montuschi spiega che i pesci sono animali naturalmente curiosi, che tendono a esplorare. La presenza di barriere come quelle menzionate permette loro di entrare nei fori, ma raramente di uscirne.

La presenza di pesci morti, poi, potrebbe essere indice di malattie infettive, e la mancata rimozione degli stessi incentiva la diffusione di eventuali infezioni. Era questa l’idea di Fratelli d’Italia quando parlava di Made in Italy di alta qualità?