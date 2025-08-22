Le ronde annunciate da Trump erano in realtà una consegna di pizze

Il presidente vuole rendere anche l'esercito sano di nuovo, e gli porta pizza e hamburger per combattere il crimine a Washington.

Quando ha lasciato intendere di volersi sporcare le mani insieme alla polizia di Washington, il presidente degli Stati Uniti probabilmente si riferiva alla salsa della pizza. Ieri il tycoon aveva annunciato in radio che si sarebbe probabilmente unito ai militari durante il loro turno serale, ma tutto si è trasformato in un momento conviviale tra hamburger della Casa Bianca e pizza preparata “nel miglior posto della città”. L’ennesimo modo per “rendere l’America sana di nuovo” – e anche sicura, stavolta, a modo suo.

Pizza e hamburger per combattere la criminalità

Quale miglior modo per affrontare il crimine se non con un ottimo spuntino a base di pizza e hamburger? Trump avrà pensato che si lavora meglio a pancia piena quando ha deciso di offrire la cena alla polizia locale di Washington, alla Guardia Nazionale e a diversi membri di varie agenzie federali all’opera per ridurre il tasso di criminalità nella capitale statunitense.

Nella giornata di ieri, ospite in radio, il tycoon aveva annunciato: “Stasera uscirò, credo con la polizia, e con i militari ovviamente. Faremo un lavoro”. Che avevate capito? Il lavoro era rifocillare le e gli agenti in turno, sporcandosi le mani di salsa di pomodoro, e non in senso metaforico.

Fra un invito a festeggiare e l’altro, Trump ha trovato il tempo di ringraziare le massicce forze spiegate ultimamente per garantire maggiore sicurezza nella città della Casa Bianca. “Tutti sono al sicuro adesso, tutti si sentono al sicuro”, ha dichiarato.

E siccome la sicurezza e il decoro non passano solo per la criminalità, il presidente ha anche annunciato un importante lavoro sull’erba dei parchi e dei terreni federali: “Ne so più di chiunque altro in fatto di prati”, ha modestamente affermato il tycoon, che possiede anche un golf club in Svezia – lo stesso dove è avvenuta la stretta di mano che ha sancito i nuovi accordi sui dazi transoceanici (quelli che graziano in parte il settore caseario, ma si dimenticano del tutto del vino).

E se vi incuriosisce la provenienza dello spuntino presidenziale offerto a polizia e militari – d’altronde Trump ha pur sempre parlato della migliore pizza in circolazione –, gli hamburger sono arrivati freschi freschi dalla cucina della Casa Bianca, mentre la tonda è stata sfornata dalla pizzeria Wiseguy.