Leo Messi: nella sua nuova casa un frigo per 1000 bottiglie di vino

Ecco mille motivi per essere ospitati da un campione come Leo Messi: il fantasista del Barcellona ha acquistato una nuova casa e poteva (giustamente) farsi mancare un frigo capace di contenere 1000 bottiglie di vino?

La Pulce ha da poco comprato una nuova casa all’interno di un edificio a Sunny Isles, a nord di Miami Beach, per poco più di 7 milioni di dollari. Dato che il suo contratto col Barcellona sta per scadere, si è concesso un lusso in vista di festeggiare un rinnovo o perlomeno per consolarsi. Quasi superfluo dire che l’appartamento è un formato extralarge di sogni e magie: si affaccia sul mare con un terrazzo di quasi 200 mq, è al nono piano su un totale di 39 ed è dotata di ogni tipo di lusso possibile su 500 mq di spazio.

L’edificio in sé e per sé nel quale si trova il nuovo appartamento dell’argentino, è dotato di ogni confort e lusso: sei piscine, un centro benessere, un centro fitness, una sala yoga, una cucina attrezzata per lo chef, un parco giochi e uno champagne bar.

Ma ciò che ci ha maggiormente colpito è il frigorifero scelto da Messi per la sua casa: il fuoriclasse si è concesso un frigo capace di contenere circa 1.000 bottiglie di vino. Fuoriclasse argentino in tutto, d’altronde.

[ Fonte: Il Corriere dello Sport ]