Lettonia: i sosia dei Måneskin promuovono la sosia della mozzarella

Alle loro spalle sventola lo slogan “Tik labi ka Italija”, che tradotto significa “Buono come in Italia”: è così che in Lettonia promuovono le mozzarelle, usando come modelli che devono rappresentare il nostro Paese quattro ragazzi che, sì, è come pensate, sembrano proprio i Måneskin.

Ricordate che la Lettonia ha dato all’Italia 8 punti all’Eurovision? Ecco che allora non riusciamo a capire, ci amano o ci prendono in giro? Perché se volevano usare la figura dei Måneskin per produrre un prodotto tipicamente italiano, potevano anche dargli qualche punto in più. Quale che sia la verità, una cosa è certa: dato il successo internazionale del gruppo, per attirare l’attenzione sulle “mocarellas”, i lettoni hanno giustamente pensato che l’italianità oggi non è più rappresentata da pizza, basilico, tovaglia a quadretti e mandolino. Oggi tutti noi abbiamo riposto il mandolino per vestire le giacchette con le frange.

Lì nel Paese baltico per promuovere un prodotto caseario che parla di “Italia”, devi associarlo a grandi (grandissime) linee alla figura dei Måneskin. Il marchio “Formagia” ha infatti realizzato una pubblicità, usando alcuni sosia di Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David ed Ethan Torchio.

Questo è il prezzo della popolarità:

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana 🙂 (@escstan) June 21, 2021

La notizia è stata scoperta su Twitter e ha ben presto fatto il giro della rete. In tanti in Italia hanno sorriso per la pubblicità, anche se, diciamolo, rimane una motivata e astuta scelta di usare l’immagine della band.