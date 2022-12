L’industria globale del cioccolato secondo un report crescerà di 2600 milioni di dollari entro il 2027

di Rossana Santolin 15 Dicembre 2022

L’industria del cioccolato a livello globale crescerà parecchio nei prossimi anni. O almeno, così si legge nel report pubblicato in questi giorni sulle previsioni di crescita del settore nel periodo 2023-2027. A trainare il mercato che promette di fruttare milioni nel prossimo quinquennio saranno – manco a dirlo – i prodotti più salutari e green. In sostanza tutti quei prodotti in grado di intercettare un consumatore sempre più consapevole di quello che vuole portare sulla propria tavola. Stando al rapporto titolato “Global Industrial Chocolate Market 2023-2027” pubblicato sulla piattaforma Reportlinker.com, il tasso annuo di crescita composto, in gergo tecnico più comunemente noto come CAGR, relativo all’industria del cioccolato si attesta attorno 5 %. Tradotto in dollari parliamo di cifre che superano i 2600 milioni nel quinquennio 2023-2027.

Per arrivare a queste previsioni gli analisti hanno tenuto conto dello scenario economico mondiale e dei principali trend del settore dolciario. In particolare ad essere esaminati sono stati i dati relativi a grandi marchi come Callebaut, Cargill, Lindt & Sprüngli, Ferrero, Guittard Chocolate Company, Lotus Chocolate, Mars, Nestle e molti altri. Guardando alle tendenze cavalcate dalle multinazionali protagoniste del mercato nei prossimi cinque anni crescerà la domanda di prodotti a base di cioccolato che strizzano l’occhio al consumatore consapevole.

Prodotti salutari ed equosolidali trainano il business del cioccolato

Anche quando si tratta di dolciumi il consumatore moderno è sempre più attento all’aspetto salutistico. Dunque, ben venga lo strappo alla regola, ma a patto che la si possa fare a cuor leggero. Che si tratti di praline, gelati, dessert cremosi, cereali da colazione, biscotti o semplici tavolette, il cioccolato fondente è in testa se si guarda all’indice di gradimento. Negli ultimi anni infatti questo alimento è diventato un must, ad esempio, per gli amanti del fitness complici le sue buone qualità energetiche, la ricchezza di antiossidanti e di sostanze che fanno bene al sistema cardiovascolare.

Oltre all’aspetto riconducibile all’etichetta “healthy food”, quello che interessa sempre di più al consumatore è la garanzia che il prodotto sia il risultato di una filiera etica. Stando al report “Global Industrial Chocolate Market 2023-2027” infatti a trainare la crescita del business del cioccolato nei prossimi cinque anni saranno anche quei prodotti “equosolidali” per intenderci, ovvero frutto di pratiche rispettose dell’ecosistema e dei lavoratori.

Questi in sintesi i principali trend a breve termine che riguardano l’industria globale del cioccolato che – si legge ancora nel report – si sta adeguando non solo ai gusti dei “nuovi consumatori” ma anche agli standard dell’economia 4.0. sempre più all’avanguardia sul fronte dell’innovazione tecnologica.