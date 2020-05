Lockdown: 1 bambino su 5 nel mondo soffre la fame

L’Observer, il domenicale del The Guardian, ha posto l’attenzione su una delle gravi conseguenze del Coronavirus. 1 bambino su 5 soffre la fame, nel mondo, a causa del lockdown, nonché della perdita del lavoro per molti genitori.

I dati rivelano che quasi un quinto delle famiglie con bambini non ha avuto accesso a cibo a sufficienza nelle ultime 5 settimane, e che i pasti sono saltati e i bambini non hanno potuto mangiare a sufficienza, poiché le famiglie già vulnerabili combattono contro l’isolamento e la perdita di reddito. Si ricorre a cibi più semplici e meno costosi da comprare e cucinare, ma frutta e verdura sono pressoché rare.

In Inghilterra, un programma governativo, che prevede la fornitura di buoni pasto del valore di 15 sterline a settimana fino alla riapertura della scuole, ha mostrato i suoi limiti con tanti genitori non in grado di scaricare i buoni o di usufruirne nei supermercati.

Secondo la Food Foundation, dei 621mila bambini che prima della pandemia avevano accesso gratuito ai breakfast club, le mense scolastiche, solo 136mila hanno avuto un’alternativa. Tuttavia, il 31% dei bambini che hanno diritto a pasti scolastici gratuiti non riceve ancora alcun sostituto.

Fonte: [Agenzia di stampa Agi]