L’olio vegetale è davvero più salutare del burro? I dati dell’ultimo studio

Se siete habitué di queste pagine, saprete che ci andiamo cauti prima di sentenziare sui benefici di un alimento rispetto a un altro, soprattutto quando si tratta di battaglie popolari su cui tutti sembrano avere qualcosa di saggio da dire. Caso emblematico è, in questo senso, la diatriba tra olio e burro. Uno fa male e l’altro fa bene? Le cose sono senz’altro più complesse di così, ma un recente studio svolto nel corso di 33 anni ha evidenziato alcuni risvolti degni di nota.

Oli vegetali più sani del burro?

221 054 è il numero di adulti presi in esame per lo studio; 33 gli anni durante i quali è stato svolto. Si tratta di una ricerca portata avanti da un team proveniente da vari istituti, in prevalenza del Massachusetts, tra cui diversi dipartimenti dell’università di Harvard. La domanda che ricercatrici e ricercatori si sono posti riguardava il nesso tra l’assunzione a lungo termine di burro e oli vegetali (soprattutto di oliva, semi di soia e canola) e la mortalità nella popolazione statunitense.

Per avere un quadro chiaro della situazione – e lasciare che il tempo facesse il suo corso – le abitudini dei tre campioni di individui coinvolti sono state prese in esame nell’arco di 33 anni. Le oltre 22.000 persone partecipanti allo studio erano generalmente sane all’inizio della ricerca, con un’età media pari a circa 56 anni per due campioni e grosso modo 36 per l’altro.

La verifica dell’assunzione di oli vegetali e burro è stata effettuata attraverso questionari somministrati ogni quattro anni. Il risultato? Stando ai dati, il condumo più elevato di burro è stato associato a un rischio di mortalità totale maggiore del 15% rispetto al consumo più basso. Viceversa, l’assunzione più elevata di oli vegetali è stata associata a un rischio di mortalità totale inferiore del 16% rispetto all’assunzione più bassa.

In particolare, è stata osservata con la lente di ingrandimento la mortalità da cancro, e anche in questo caso le scienziate e gli scienziati avanzano l’ipotesi che sostituire una dose giornaliera di burro pari a 10 g con l’equivalente di olio vegetale potrebbe prevenire il rischio di morte prematura.