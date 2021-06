Londra: Dior “veste” Alto, il ristorante panoramico di Selfridges

Quest’anno a Londra si può trovare un’estate nelle tonalità del blu navy, verde chartreuse e rosa lampone, firmate Dior: la maison francese ha dato un nuovo stile ad Alto, il ristorante panoramico di Selfridges.

Ispirandosi all’estate italiana, ai colori della Riviera e della Costiera Amalfitana, Dior ha rinnovato la terrazza al quinto piano del famoso grande magazzino a Oxford Street. Il nuovo stile è stato inaugurato il 3 giugno e prevede tessuti raffinati, come il cotone detto “indienne“, che riveste ora sedie, tovagliette, teli del pergolato, ma anche ombrelloni e sedie a sdraio.

Ma Christian Dior (famoso per il suo amore per la cucina), non ha arredato soltanto gli spazi, ha influenzato anche altre proposte sul menu del ristorante. Oltre al classico menu di specialità italiane di Alto, sono stati aggiunti una serie di piatti ispirati a Dior, inclusi alcuni che il fondatore della casa proponeva alle sue cene: rotolo di astice con pomodorini di Pachino, carpaccio di barbabietola con rucola, parmigiano e pistacchi o tagliolini con gamberi rossi di Sicilia e caviale, il tutto innaffiato dai cocktail ribattezzati in onore della collaborazione, come ‘J’Adior Selfridges’ o il ‘Lady Dior’.

La scelta del marchio francese è stata dettata anche dall’apertura di un negozio pop-up, all’interno di Selfridges, che mostra la collezione Dioriviera. Se durante il pranzo sei stato sedotto dal grazioso tessuto toile de Jouy, lo troverai su abiti, gonne, sandali e prêt-à-porter mentre una serie di accessori firmati Dior, tra cui la borsa Saddle, Lite, tote Book e borsa Caro sono state ricreate nei toni coordinati di verde acido, lampone e navy. Ma affrettati: il pop-up esclusivo Dior è aperto fino al 20 settembre.