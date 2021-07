Lorenzo Biagiarelli contro la cucina della Valle d’Itria: polemica sui social

“In Valle d’Itria ho mangiato male. Quasi ovunque”: ecco come far scatenare sui social i pugliesi. Lorenzo Biagiarelli critica la cucina del posto e viene a sua volta criticato.

Il compagno di Selvaggia Lucarelli cerca di far chiarezza, dopo la bomba che ha lanciato sui social: “Mangiar male ha tanti significati, quindi chiarisco: ho mangiato a volte male, a volte tremendamente sotto le aspettative, a volte in maniera sciatta e raffazzonata, altre in maniera pretenziosa e prezzolata, a volte nemmeno male ma con una mensa talmente scialba da non averne, in fin dei conti, nemmeno il ricordo». Ma non basta, ormai il danno è fatto e a poco servono gli utenti che comprendono le sue ragioni. Ma analizziamo cos’è successo.

Torno sull'argomento Valle d'Itria alla luce dei tanti commenti concordi (fin quando la discussione è rimasta tra gli… Posted by Lorenzo Biagiarelli on Sunday, July 11, 2021

Lorenzo Biagiarelli è un esperto di cucina: nei suoi viaggi ha avuto modo di conoscere e appassionarsi a diverse culture enogastronomiche e così, anche per il viaggio in Puglia, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito, forte delle sue conoscenze. Ma il commento che aveva fatto sulla cucina del luogo, non è piaciuto ai pugliesi, tanto che è stato ricoperto di “insulti”. A niente è servito un primo tentativo in cui Lorenzo spiegava che “le critiche vanno sempre accettate e possono essere fonte di crescita“. In molti erano d’accordo con lui, ma ancora di più non hanno accettato la “critica costruttiva”.

Così Lorenzo è stato costretto a spiegarsi di nuovo e chiarire: «Alla fine è anche divertente. Io sulla mia opinione posso mettere la mano sul fuoco. Spero che possiate fare altrettanto con le vostre. Lo spero davvero perché la Valle d’Itria è un posto meraviglioso ed è casa vostra e renderla splendente o, al contrario, un vuoto simulacro per turisti spendaccioni è un potere che avete solo voi».