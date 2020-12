Los Angeles: birrificio propone abbonamento per bere birra senza limiti a vita

Che prezzo dareste a un abbonamento per bere birra senza limiti a vita? Un birrificio di Los Angeles ha trovato una risposta a questa amletica domanda: quasi 2.500$.

Si chiama MacLeod Ale Brewing Company, si trova a Van Nuys, a Los Angeles, ed è disposta a realizzare i più grandi desideri degli amanti della birra: offrire birra a volontà, per tutta la vostra vita. Troppo bello per essere vero? No, se siete disposti a pagare 2.499$. Infatti questa è la cifra che hanno proposto i suoi titolari.

Il loro abbonamento per entrare a far parte del “Founder’s Club” costa infatti “soltanto” 2.000€ circa e presuppone un rifornimento a vita appunto presso il loro birrificio, specializzato tra l’altro in birre spillate a mano. Coloro che sono disposti a investire in un futuro fatto di fiumi di birra, potranno recuperare i mesi persi durante il lockdown (se non hanno bevuto anche a casa), entrando nel birrificio (una volta che sarà autorizzato a riaprire) per poi ordinare qualsiasi birra dal menu e berne finché non saranno ubriachi.

Sì, l’unico limite dell’abbonamento è proprio questo: non potete continuare a bere se siete ubriachi. “Puoi scegliere qualsiasi birra, di qualsiasi tipologia“, ha detto Alastair Boase, co-proprietario del birrificio insieme a sua moglie Jennifer Febre Boase. “Ma se ti ubriachi, sei tagliato fuori”. Le altre regole includono che le birre devono essere consumate nel locale, quindi niente birre da asporto. E potete ordinarne solo una alla volta, niente giro di pinte gratis agli amici. Tuttavia il vostro abbonamento vi permetterebbe di avere anche il 15% di sconto sulle birre da asporto e il 10% di sconto sulla pizza.

Non avete 2.499$ da investire in birra? Nessun problema, è possibile acquistare lo stesso abbonamento a 999$, ma è valido solo per un anno.

[ Fonte: Dailynews ]