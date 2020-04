Macerata : chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Macerata e provincia sono tante le attività che decidono di consegnare cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. A renderle note il sito SpacciMarche:

Camerino – Ristorante Pizzeria Etoile: consegna a domicilio nella zona di Camerino, anche pizze per celiachi.

Corridonia – Sospeso Km 0 Bottega Alimentare: il negozio offre servizio di consegna a domicilio di frutta e verdura bio locale, pasta, sughi, confetture e tanto altro ancora.

Corridonia – Rosticceria Mirella – Via Santa Croce 10/12

Cosa si può ordinare:

Dove consegnano: comune di Corridonia

Costo consegna:

Per prenotare ed inviare ordini: 0733/432122

Civitanova Marche – Piadineria Zero733: oltra al take away il locale ha potenziato il servizio di consegna a domicilio nelle zone di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio e Montecosaro.

Civitanova Marche – La Bottiglieria Enoteca Wine Bar: il sabato e la domenica offrono la consegna a domicilio del vino nella zona ci Civitanova Marche.

Civitanova Marche – Maylea Sushi Bar: servizio take away e consegna a domicilio di sushi e piatti giapponesi

Civitanova Marche – La Muccigna Fish Bar: disponibile il take away su panini, fritture e delizie a base di pesce.

Civitanova Marche – Mille Lire Tigelleria: consegna a domilicio di tigelle, gnocco fritto e altre specilaità nella zona di Civitanova Marche.

Civitanova Marche – Rosticceria Girarrosto Il Pollo d’oro – via Gabriele D’Annunzio 44: consegna a domicilio nella zona di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733 775310 – 392 865 0914

Civitanova Marche – Al Marinero – Piazza Gramsci 1: consegna a domicilio nella zona di Civitanova Marche.

Per ordinare: 393 989 1223

Civitanova Marche – Locanda Fontezoppa: le cantina e il ristorante offrono la consegna a domicilio dei vini e dei piatti realizzati dallo chef Simone Scipioni.

Civitanova Marche – American Graffiti: consegnano nei seguenti comuni Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Casette d’Ete, Montecosaro, Trodica di Morrovalle.

In base ad ogni zona c’è un minimo di ordine ed un costo di consegna.

Civitanova Marche – Coco bongo – Viale Vittorio Veneto, 190

Cosa si può ordinare: pizza, panini, contorni, birre, vini e bibite

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna: consegna gratuita per acquisti superiori a 10 euro

Come acquistare: 0733979132 o scrivendo su Whatsapp 3249851175

Civitanova Marche – Mescola eat, drink & mix – via Conchiglia 33

Cosa si può ordinare: menù di pranzo e menù di cena

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche, Porto Potenza Picena, Porto Sant’Elpidio, Montecosaro.

Costo consegna:

Come acquistare: chiamando al 388 772 2163

Civitanova Marche – Gazzani di Gazzani Dott. Franco e c. Snc – Via Dante Alighieri 107/111 – Telefono: 0733774150

Civitanova Marche – Pizza Piu’ di Bianchetti Petruska – Via Dante Alighieri N. 99 – Telefono: 0733784408

Civitanova Marche – Einsmann Srl (alimenti surgelati e non) – Via Valletta N. 4 Zona Ind.Le A – Telefono: 0733897706

Civitanova Marche – Ristorante Gastronomia da Pamela – Via R. Elena N. 47/49 – Telefono: 0733812532 – Cellulare: 3472926268

Civitanova Marche – Voglia Di Pasta – Via Silvio Pellico N. 125 – Telefono: 0733897542 – Cellulare: 3288268888

Civitanova Marche – La Bottega dei Sapori Romeni di Florian Claudiu E C. Snc – Via Carducci N.107/A – Telefono: 3395022917

Civitanova Marche – Beer Stro – Corso Garibaldi N.28/30 – Telefono: 07331870494

Civitanova Marche – Osteria Della Malora – Via Trieste Snc – Telefono: 0733774122

Civitanova Marche – Jo Pizza di Rischioni Jonathan – Via F.Lli Bandiera N. 67 – Telefono: 0733771992 – Cellulare: 3289330865

Civitanova Marche – Ristorante Zoi L’altro Gusto – Via Nino Bixio N. 76 – Telefono: 0733775049

Civitanova Marche – Ristorante Pizzeria Il Grecale – Via Colombo N. 336 – Telefono: 073370638 Cellulare 3479277313

Civitanova Marche – Pasta Fresca Rosticceria Santa Maria – C. Da Piane Chienti N. 4 – Cellulare 3387467184

Civitanova Marche – La Crescia Osteria di Mare e Pizza – Viale Matteotti N. 41 – Telefono: 0733773545

Civitanova Marche – Ristorante Noi – Via Della Nave N. 35 – Cellulare 3887886953

Civitanova Marche – Ristorante Lomi – Vicolo Marte N. 25 – Cellulare 3492143186

Civitanova Marche – Bonobo Pinseria – via Friuli, 52 – Telefono: 0733829164

Civitanova Marche – Gelateria Cocoloco – Viale IV Novembre: consegnano frutta di stagione, frutta esotica, vaschette di gelato, vaschette di panna. Per ordinare si può chiamare il seguente numero 0733 772149 o via whatsapp 3737699005

Civitanova Marche – Pasticceria Merci – Via Cecchetti 71: consegna a casa prodotti da forno, pasticceria e caffetteria

Per ordinare: 0733/893525 o via email naturalmente.merci@gmail.com

Civitanova Marche – Cala Maretto – Lungomare Sergio Piermanni 16

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Casette d’Ete e Porto Potenza Picena.

Pagamenti accettati: contanti, bancomat e carte di credito

Per ordinare: 0733 773751

Civitanova Marche – Ciak Express Pizza – Via della Nave 23: consegna a casa dal giovedì alla domenica in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733810267

Civitanova Marche – Ristorante Caracoles – Lungomare Piermanni 3: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 333/4818936

Civitanova Marche Alta – Osteria Conte di Vico – via della Tramvia, 6: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/1833097 – 328/3070994

Civitanova Marche – Pasticceria Lattanzi Lucrezio – Via G. D’Annunzio, 136: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/816712 – 331/2599211

Civitanova Marche – Pub Pizzeria Ristorante Capitan Hook – Lungomare Piermanni 23: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/771022 – 388/9938358

Civitanova Marche – La Locanda sul mare – Via IV Novembre 112: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/810178 – 328/7655099 – 334/8083770

Civitanova Marche – Pizzeria Ristorante Vai Mò – Via Ciro Menotti 2: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/812163 – 335/8030143

Civitanova Marche – Pizzeria La Norcina – Piazza XX Settembre: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 351/9222098

Civitanova Marche – Gelateria Basium – Viale Matteotti 14: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/471081

Civitanova Marche – Gelateria La Chiccheria – Via Duca degli Abruzzi 24: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: tramite whatsapp o sms al numero 333 3408601

Civitanova Marche – Gelateria Dolci Tentazioni – Piazza XX Settembre 7: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733 772174

Civitanova Marche – Bar Coffee & Co – Via Ginocchi: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733/1713031 – 366/3027483

Civitanova Marche – Pizzeria La Briciola Beach – Lungomare piermanni 29: consegna in tutto il comune di Civitanova Marche.

Per ordinare: 0733 781356

Civitanova Marche – Ristorante Lo Spada – via crivelli 15

Cosa si può ordinare: antipasti, primi e secondi di pesce

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna: consegna gratuita

Come acquistare: chiamando al 331 882 3107

Civitanova Marche – Hannibal Pub – Piazza della libertà 8 – 10

Cosa si può ordinare: panini, birre, vino, pizze e contorni

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna:

Come ordinare: 0733 1996214 e via whatsapp 328 1664095

Civitanova Marche – Pizzeria Mitico – Corso Umberto I 137

Cosa si può ordinare: pizze e maritozzi

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna: gratuita sopra i 10 euro

Come ordinare: 327 745 2797

Civitanova Marche – Enoteca Bar Centrale – P.zza XX Settembre 64

Cosa si può ordinare:

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna:

Come ordinare: 329/1137817

Civitanova Marche – Pizzeria Ristorante La Lampara – Lungomare IV novembre 290 (lungomare nord – quartiere Fontespina).

Cosa si può ordinare: antipasti, sughi, primi, secondi di pesce. Pizza, contorni, vini, birre e bibite

Dove consegnano: comune di Civitanova Marche

Costo consegna: gratuita. L’ordine minimo è di € 25.

Pagamenti accettati: solo contanti

Come ordinare: chiamare il seguente numero 339/8364618 entro le ore 20 del giorno precedente della consegna

Colmurano – L’Angolo del gusto: consegnano senza costi aggiuntivi la loro pasta fresca già cotta o pronta da cuocere, i secondi piatti, i contorni, salumi, formaggi, pane fresco, vino, birre, acqua, bibite gassate e bevande analcoliche.

Corridonia – Casa Pitinà – La Gastronomia dei Ricordi – Via Lorenzo Lotto 64

Cosa si può ordinare: antipasti, primi e secondi piatti

Dove consegnano: comune di Corridonia

Costo consegna: consegna gratuita

Come acquistare: chiamando al 335 6095470

Macerata – Pizzeria McFast: consegna a casa tutti i giorni le pizze e pietanze in menù

Macerata – Rosticceria Francesca: consegna a casa dei piatti preparati nella rosticceria e pane fresco

Macerata – Hops & Hope Enoteca e Birroteca: offrono servizio di take away oltre che per il vino anche per i taglieri di salumi e formaggi locali. Hanno inoltre attivato un servizio di consegna a domicilio nella zona di Macerata.

Macerata – Emiliando Pasta da Passeggio: l’attività è nata già con l’idea della pasta “take away” quindi sono già organizzati per il servizio con contenitori e posate biodegradabili. Si stanno anche attrezzando per la consegna a domicilio.

Macerata – Al Casolare Piadineria: offre servizio di consegna a domicilio su Macerata di piadine, pizze, calzoni e bibite sia a pranzo che a cena.

Macerata – Very n’Ice Gelateria: propone il servizio di consegna a domicilio di gelati, crepes e puncakes. Hanno anche un’app specifica per ordinare.

Macerata – La Poderosa Birreria Paninoteca: grantisce il servizio take away per i suoi panini e le birre artigianali in bottiglia.

Macerata – Norcineria Rapari: il negozio si sta attrezzando per la consegna a domicilio di carni, salumi di produzione artigianale, gastronomia e alimentari.

Macerata – Osteria dei Fiori: oltre al servizio take away disponibile sull’intero menù il ristorante offre anche la consegna a domilicilio chiamando con un po’ di anticipo.

Macerata – MoMa Food : garantisce la consegna a domicilio e il take away su primi, hamburger, panini e bibite.

Macerata – Macelleria Andrea: offre la consegna a domicilio su carne e prodotti da gastronomia.

Macerata – Porchetteria della Pieve: consegna a domicilio pranzo e cena.

Macerata – Ristorante Pizzeria Why: consegna a domicilio dalle ore 19:00.

Macerata – DiGusto Ristorante: consegna a domicilio dei piatti del menù.

Macerata – Ristorante Centrale.Eat: servizio di consegna a domicilio.

Macerata – Panificio Valentini: consegna a domicilio di pane e prodotti da forno.

Macerata – Pizzeria Doppiozero: inizio consegne a casa pizze dalle ore 18.

Macerata – Crazy burger – Corso Cairoli 25: per ordinare panini, bibite, hamburger e patatine fritte chiamare entro le 16 il seguente numero 3471069790

Montelupone – La taverna dell’artista: consegna a casa di prodotti confezionati come vino, riso, prodotti alimentari, piatti tipici marchigiani e pizza

Muccia – Pizzeria Carnevali – Telefono 0737/646191

Passo di Treia – Gitanos: consegna a domicilio pizza, panini e bevande

Porto Potenza Picena –

Recanati – Ristorante Adriatico Espresso: consegna a domicilio

Ripe San Ginesio – Birrificio Malaripe: consegna a domicilio delle birre artigianali.

San Ginesio – Bar Paracallà: consegna pizza a domicilio

San Severino – Ristorante Da Marisa: propone piatti pronti della tradizione locale con la formula take away

San Severino – Alimentari Donati: consegna della spesa a domicilio.

Tolentino – Sumo Sushi: ottima proposta di sushi take away cun un tocco di italianità.

Tolentino – Ristorante Villa Verde: servizio take away sui piatti del menù.

Tolentino – Alimentari Fioretti: consegna a domicilio di prodotti alimentari. vini, birre artigianli e panini gourmet.

Urbisaglia – Locanda Le Logge: proposta take away sul menù del ristorante.

Visso – L’Ortolano dei Sibillini: consegna a domicilio di frutta, verdura e prodotti alimentari nella zona di Visso.