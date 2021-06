Måneskin e Pepsi, una nuova campagna creata ad hoc per gli italiani

E dopo aver conquistato gli Eurovision 2021, i Måneskin fanno una pausa, sorseggiando una Pepsi: è stata trasmessa da pochi giorni la nuova campagna realizzata dal gruppo musicale in collaborazione con il marchio rosso e blu, una pubblicità che parla di coraggio e libertà direttamente a noi italiani.

La band ha dichiarato “La campagna di Pepsi Max racconta quanto sia importante credere fortemente in se stessi e percorrere senza paure la propria strada e questo è un tema molto importante per noi, sempre presente anche nelle nostre canzoni. In un mondo in cui tutto è predefinito e le scelte sono spesso incanalate in standard già conosciuti, per noi è importante potersi esprimere liberamente attraverso la creatività personale, nella sana convivenza fra il rispetto della libertà altrui e la voglia di creare nuovi percorsi.”

Ecco perché la nuova campagna pubblicitaria per Pepsi Max viene lanciata sotto l’hashtag #SceglidiScegliere: i Måneskin hanno scelto frasi che ripercorrono temi attuali nel nostro Paese. Parlano ai giovani con lo stile dei giovani, ma in realtà parlano a tutti coloro che non vogliono stare “zitti e buoni“. Nel primo spot che è stato lanciato dal 6 giugno, testo e immagini accompagnano la ormai nota canzone che ha trionfato prima a Sanremo di quest’anno poi agli Eurovision.

La campagna per la Pepsi Max prevedrà altri quattro tagli diversi, da 6”, 10”, 15” e 20” che verranno pianificati a partire sulle principali reti televisive e piattaforme digitali per proseguire fino a metà agosto.