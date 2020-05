Mantova: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Mantova un gruppo di amici si riunisce e lancia la piattaforma “Mantova a domicilio” per segnalare chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi.

Si chiamano Simone Gioia, Chiara Caponetti, Sara Smiriglia e Gianluca Loprese e insieme hanno ideato un sito il cui format è attivo anche in altre città: Cremona, Taranto, Firenze, Bergamo,Lussemburgo, Versilia, Brescia, Lecco, Como, Monza e Brianza, Alicante (Spagna) e prossimamente a Novara e a Milano.

L’idea di un portale per i servizi a domicilio è stata condivisa con Dueper Studio, studio grafico di Cremona, che ha supportato subito il progetto e lo ha sviluppato in modalità di smart working. La finalità è quella di fare in modo che le persone non siano obbligate a uscire per acquistare i beni di prima necessità ma possano farlo restando a casa. Trovando risposta a una propria esigenza e contribuendo cosi a sostenere le attività locali in questo momento difficile.

E’ possibile, dunque, contattarli per attivare il servizio nella propria città compilando questo form.