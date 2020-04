Massa Carrara: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

La redazione di VoceApuana ha stilato una lista delle attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi a Massa Carrara.

Ecco l’elenco:

DelMar – Pesce fresco e congelato e altri generi alimentari di prima necessità come pasta, pelati e verdure congelate per un totale di oltre 500 prodotti (consegna attiva per i comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Sarzana e La Spezia). Ordini: Tel. 0585 834572 o su www.del-mar.it

LA BOTTEGA DI ADO’ SRL VIA NERINO GARBUIO SNC, 54038 MONTIGNOSO. SALUMIFICIO. CONSEGNE A DOMICILIO. PRENOTAZIONE PER TELEFONO 0585/348315 OPPURE E-COMMERCE SUL SITO: www.labottegadiado.com

Ristorante pizzeria da Silvio marina di massa. Per consegne telefonate a 3938668052/3710006815. Cons.gratuita

Trattoria Sei ponti, via Cervaiolo 57, Montignoso, per prenotazioni : telefono 3386641952, whattsapp 3392439015, sulla nostra pagina Facebook è pubblicato il menù e i prezzi dei singoli piatti. Grazie per il Vs prezioso contributo

RISTORANTE PIZZERIA BAGNO AMBRA. Consegna gratuita pranzo cena del Venerdì, Sabato e Domenica. Pizza cotta al forno a legna e specialità di mare. Contatto per prenotazioni 3356732062 sito www.bagnoambra.it

“Macelleria Claudio via F.lli Rosselli – 0585 488651 prenotazioni dalle 8:30 alle 13:00 ”

Pizzeria – Bruschetteria “La Piazza” a Mirteto effettua SERVIZIO A DOMICILIO GRATUITO a Massa e zone limitrofe, nel seguente orario: 16-21. Per garantire i tempi di consegna si accettano ordini dalle 16 in poi. Per ordini : 0585-832934 / 373-9008615

Cantina consegna diretta vino sfuso e imbottigliato, Olio Extravergine e Liquori. Consegna gratuita 2-3 gg. Ordine minimo 50€. Ordina su www.consegnavinoadomiclio.it oppure per telefono o whatsapp 331 3375753. Pagamento carta di credito, bonifico, paypal, contanti.

”

Gelateria polaris via pellegrino rossi marina di massa tel.3492646427 WhatsApp entro le ore 14

Gelateria BELLAMIA Massa.Da giovedì 9 aprile consegna a domicilio gratuita di vaschette gelato nei formati: gr 500 € 9.00–gr 750 € 13.00– kg 1 € 18.00…Panna montata da € 3.00/5.00/8.00. Pagamento in contanti alla consegna. Prenotazioni al n° 347-6252292 entro le ore 13.00. Consegne dalle 14.00 alle 19.00..

PIZZERIA JOLLY BLU, Marina di Carrara, tel 0585/788251. Consegna a domicilio gratuita a pranzo e a cena. Oltre alla pizza puoi ordinare insalate, carpacci e piatti caldi.

PIZZERIA DALLA NORMA, Stazione di Massa Centro.Da Giovedì 9 Aprile,consegne a domicilio,senza costi aggiuntivi, dalle 18:00 alle 21:00. Per prenotazioni: EMILIANO 329-2695968

“Pasticceria SAN MARCO Avenza Torte, Pasticcini, Colombe e Uova di Pasqua. 0585 858179 / 393 9637065”

Cantine Ramarro produttore di vini di qualità consegna gratuita a domicilio nei comuni di Carrara e Massa. Vermentino DOC Rosso DOC. Ordine minimo 6 bottiglie. Per prenotare info@cantineramarro.com oppure telefono o whatsapp al 331 1519120. www.cantinramarro.com

> Pasticceria arpagaus, torte su ordinazione, uova pasquali di nostra, produzione, colombe artigianali, info 3480432394

> La locanda di jack flinn è pronta con le consegne a domicilio a partire da giovedì 2!!!!!dalle ore 19 alle 22 n telefono per prenotazioni 0585792617….pagamento in contanti ordine minimo 15 euro…consegna gratuita sopra i 35 euro di spesa!!!

> Gelateria garten2 piazza Betti Marina di Massa Tel. 3475705487 – Gelato torte e zuccotti

> Gelateria all’80, stazione di Massa centro, consegna gratuita,dalle 15 alle 18, festivi anche dalle 11 alle 13 , gelati/yogurt vaschette: S (500g)10€, M (750g)15€, L(1kg)20€, panna(S 5€, M 10€) torte su ordinazione (22€/kg).Ordine minimo 15€.Ordini whatsapp 3775907270

Pizzeria “Alcova del duca ” Piazza aranci Massa.Consegna a domicilio dal giovedì alla domenica 18-21:30 Tel. 0585/489667

“Ristorante Vittoria, Montignoso. Consegna a domicilio gratuita di piatti dal nostro menù. Possibilità di menù personalizzati. Consegna anche di vini. Tel. 3404803011 @ristorante_vittoria

https://www.facebook.com/Ristorante-Vittoria-104160152961516/”

ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA VATTERONI

effettua consegne a domicilio GRATUITE in tutta la zona. Tutti i giorni compresa la domenica. Per INFO e ORDINI 0585-857972 / 349-2792045 / 335-6816688 #andràtuttobene

Ristorante Ippopotamus, consegna a domicilio, pranzo e cena, orari 12 / 14 e 18/21. Contatti whatsapp 338 / 4442696

Azienda agricola il Tino – consegna a domicilio gratuita dei nostri vini a Massa, Carrara e limitrofi -per info e richieste cell 3283777271

Alimentari da Giulia loc. Gildona (Carrara) servizio a domicilio3283047194

FANTASIE GASTRONOMICHE, pasta fresca e generi alimentari. Consegna Gratuita.

Montignoso 0585-281638

Partaccia 333 581 7286

V3k srls. Ingrosso alimentare e detergenza a Massa esegue consegne a domicilio. Per info Barbara Fazzi 3497480684

Snow bar consegna a casa vostra Vini delle migliori marche e drink tel 3397920550

Golosità Senza Glutine produzione prodotti freschi senza glutine via Carriona 265 Avenza prenotazioni al numero 0585/842409 whatsapp 3319938012

Agriturismo Il Carratore – Agricoltura biologica – Consegna a domicilio a Massa – torte e zuppe di verdura, crostate di marmellata (3313943831)

ROBYNICK SAS DI Crocetti Nicola banco ambulante vendita caramelle e dociumi tel 3929123568 Nicola@robynick.it

RICCI BEVANDE con sede in Via Romana 11, consegne a domicilio al dettaglio acqua, vini, bevande alcoliche e analcoliche, su Massa, Cararra e limitrofi. Info e dettagli: 0585.251049 / 329.2742294 . Orario 8.30/12.30 16/18 (cellulare sempre reperibile)

Saponeria dei Ronchi igiene casa e persona via Ronchi 36 Marina di Massa

Contattaci sulla pagina fb Saponeria dei Ronchi.

BAR CAFFÈ & PAROLE chiuso al pubblico effettua servizio a domicilio su Marina di Massa. Menù completo sulle pagine fb. 380.7480287 Federica

Azienda agricola Travaglini carni e salumi.. Tavernelle (Licciana Nardi) 392 8170586 – 3396459085 . Consegne a domicilio.

Gelateria Fior d’Elisa Marina di Massa tel 3770420472…potete chiamare la mattina per gelato d’asporto e torte grazie…

Angelo’s Pizza Marina di Carrara 0585 632711 consegne dalle h18,30. Per prenotare chiama dalle h 9 alle h11 e dalle h15 in poi

Alimenti tutto il buono minimarket Via Gino menconi 53 Avenza Carrara tel. 3388687522 whatsapp

Pizzeria Margherita via Manzoni 2 Carrara, consegna a domicilio di pizze, focaccia, farinata. Tel. 058571728 dopo le 17.30

SUSHI MESHI garantisce il servizio di consegne a domicilio, potrete trovare il menù sulla nostra pagina Fb e ordinare tranquillamente tramite whatsapp 3319312765.

Grazie ragazzi #andràtuttobene

Pizzeria Il Menhir Pontremoli effettua consegna a domicilio. Prenota la tua pizza al fisso 0187830948 o cell. 3470635161

Pizzeria Peter Pan offre servizio domicilio per la vostra cena .Via Aurelia ovest 325 (ms) tel: 0585 830189 . Info fb: pizzeria Peter Pan.

Riva Bistrot > Tartare, Fishburger, Frittura. tataki, in tempura Panko qualche perla del menù da non perdere. Ingredienti di qualità, armonia negli abbinamenti, la nostra cucina abbina l’alta qualità del pesce con la cura e la passione dello chef 0585 807337

Azienda agricola caruso ortaggi e frutta Massa consegne a domicilio 3408770522

Degusto, pinseria romana e fastfood di pizza tradizionale in via Cavour 73 a Massa, offre un menù vario e gustoso con servizio a domicilio (senza sovrapprezzo). Menù consultabile nella pagina Facebook DegustoMassa. Prenotazioni allo 320 702 6877

Alimentari desiree gildona (Carrara) 0585 631093

Gelateria Eugenio, in viale Chiesa a Massa, dalle 15 alle 21 offre il servizio di consegna a domicilio delle vaschette gelato in 4 formati: da 12,00 € (3/4 pers), da 18,00 € (5/6 pers), da 24,00 € (7/8 pers), da 36,00 € (9/10 pers). Chiamate o whatsapp al 392.1342106

Pizzeria gastronomia la nicchia marina di Carrara consegna gratuita tutti i giorni dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 21.00

Pizzeria Cinque Stagioni consegna a domicilio gratuita tel. 371 3969845 dalle ore 18.00 Marina di Carrara

Nonsolopesce prodotti ittici alta qualità e altro . Verdure pizze dolci tipo pasticceria e altro ancora 0585 40527-servizio whatsapp 3470019508

PIZZERIA IL NOSTROMO effettua consegna a domicilio, completamente gratuita!

Telefonate allo 3385680798, scrivici su WhatsApp ti invieremo il nostro menù, dall’antipasto, primo, secondo, pizze, focacce e dolce! 🙂

RISTORANTE PIZZERIA ULIVETO Via Massa -Avenza 21 Massa tel 0585 251030 pren anche Whatsapp3459269132

Ristorante Messicano El Rey – La Plaza Pub – Avenza Carrara tel 058551554 whatsapp 333 5641574

Il negozio Campania di prodotti alimentari in via marina vecchia 112, Massa effettua consegne a domicilio 3282590261

Pizzeria IL GIRASOLE CARRARA A domicilio dalle 19 in poi, per prenotare 0585/840911 CONSEGNA GRATUITA

La pizzeria Alter Ego di Avenza ( Carrara) effettua consegne a domicilio dal martedì alla domenica dalle ore 19.00 alle ore 21.00 senza costi aggiuntivi!

Panificio Caribotti, Massa. Prenotazioni via telefono ai seguenti numeri: 3888338127 (numero negozio), 3883652093. Consegna gratuita

Rare Bontà, bistrot di Pontremoli offre con servizio a domicilio menù di terra e menù di mare. Per prenotazioni e menù 3492344652

Pizzeria Tam Tam, Massa, pizze focacce e bevande a domicilio dalle 12 alle 14 e dalle 18 in poi. per prenotare 0585/253861

Il giardino della frutta località Stadio (Carrara)

Tel 0585/842000 3273227766 whatsapp prenotare il giorno prima

Pizzeria Ronchi 2000, Via Stradella 57 , 54100 Massa (MS), A vostra disposizione per questo momento difficile, lasciatevi coccolare dalla nostra pizza, dai primi piatti e dolci. Telefonate al numero 0585254322 , 3274556489 #stateacasa

Ristorante prevalentemente di pesce “interno23″ di carrara per prenotare tel.al num 3312831756

Ristorante indiano Gandhi carrara 3891434067 menu sul sito ristoranteindianogandhi.com

Enoteca divino consegna di vini sfusi ed imbottigliati delle migliori aziende.

Nettare divino, azienda agricola massese: consegne in giornata di MIELE, propoli, polline, pappa reale e VINO (bianco e rosso, sfuso o imbottigliato). Per prenotazioni chiamare 324/8397791

LA BOTTEGA DI ANDREA – ALIMENTARI MARINA DI CARRARA 3661513170 CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

ACQUE BIBITE BIRRE VINI LIQUORI ANCHE AL DETTAGLIO CON CONSEGNE A DOMICILIO A MASSA MONTIGNOSO CARRARA FORTE DEI MARMI ANGELONI PIETRO SNC TEL 0585 44640 VIA AURELIA SUD 47 MASSA APERTI SOLO AL MATTINO 08,30/12,30

BELL’EPRONTO OFFICINA GASTRONOMICA. VIA PARMA 18 MARINA DI CARRARA. TEL 0585634764. WAPP 3396474644. GASTRONOMIA DELLE TRADIZIONE SUSHI E BURGERS.

www.belleprontoofficinagastronomica.com

TRATTORIA LA VINACCIA – Via Verdi 4, Carrara .

Focacce ed Hamburger – Consegna a domicilio –

Ordini : Andrea 328.7896701 Ilaria 327.2364647

Consulta il Menu sulla Pagina Facebook ” LA VINACCIA CARRARA”