Masterchef 14, nona serata: chef Locatelli si fa DJ

Sono rimasti in otto a contendersi il titolo di 14° Masterchef italiano/a nel seguitissimo cooking show in onda ogni giovedì sera su Sky. Per domani, in occasione della nona serata della trasmissione, è previsto un ricco programma di test originali, che in anteprima sembrano esseri ancora più intriganti delle scorse due puntate, a detta di qualcuno le più pazze della stagione. In pentola bollono una prova in esterna a tema arte, un invention test musicale, un prova con delitto e, come sempre, la presenza di un ospite speciale.

Misteri e discoteche

Bisogna dirlo: il programma per la nona serata di Masterchef 14 riesce a intrigare anche i più scettici. La prima prova sarà orchestrata da Pablo Trincia, autore televisivo e podcaster che terrà la redini di una prova di certo originale: un “delitto gastronomico”, un vero e proprio crimine da risolvere con l’aiuto della sempre presente mystery box.

Prevediamo poi grasse risate (almeno per chi guarda dal divano) durante l’invention test, per il quale chef Locatelli indosserà le cuffie da DJ e accompagnerà le e i concorrenti in un viaggio musicale sui generis: per ogni grande pezzo della discografia inglese in scaletta, un piatto assegnato.

Arte moderna e ingredienti killer

Per la prova in esterna ci si sposta al MART, Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto, in provincia di Trento. Qui le e gli aspiranti chef dovranno tirar fuori la loro indole più creativa per trarre ispirazione dai capolavori esposti. Insomma, tutto in linea con l’andazzo della precedente serata, in parte dedicata ai cinque sensi.

Per concludere questa serata di emozioni forti, chi sopravvivrà dovrà affrontare il pressure test a base di un ingrediente “killer”. A dirigere la prova ci sarà come ospite chef Jacopo Ticchi, della Trattoria riminese Da Lucio, nota per la frollatura del pesce. Abbiamo, insomma, la sensazione che se ne vedranno delle belle.