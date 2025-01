Masterchef Italia 14: anticipazioni sulla sesta serata

Quello di domani sarà un appuntamento “verde” a Masterchef. No, le e gli aspiranti chef non saranno chiamati a cucinare piatti plant-based, ma la parola chiave della sesta serata della 14° stagione sarà sostenibilità. Un “viaggio eco-friendly”, ci fanno sapere. In che modo? Tanto per cominciare, con “un minutaggio ridotto di elettricità” a disposizione per cucinare. A nessuno in redazione è ben chiaro cosa significhi, ma ci piace pensare che a un certo punto staccheranno la corrente a chi è dietro i fornelli. A seguire, la filosofia di cucina di una dei due ospiti sarà al centro dello skill test, focalizzato su biodiversità e attenzione al territorio. Insomma, sarà davvero una serata “eco-friendly”?

La misteriosa mystery box

Cuoche e cuochi di Masterchef si preparano a un nuovo appuntamento del talent show culinario, che si terrà domani, come ogni giovedì, alle 21:15 su Sky e in streaming su Now. Questa volta si punta all’ecosostenibilità e lo si fa avvalendosi di una speciale mystery box e di un’ospite di portata internazionale con la sua cucina incentrata sulla biodiversità.

Per la prova della scatola misteriosa, “gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un “minutaggio ridotto di elettricità”; se la formulazione della frase è una strategia di marketing per incuriosirci, ha funzionato – capiremo meglio domani di cosa si tratta .

Skill test

Ma veniamo alla fantomatica ospite più volte menzionata. Si tratta di Pía León, pezzo grosso della gastronomia peruviana, miglior chef donna del mondo nel 2021 e per anni a capo del Central di Lima insieme a Virgilio Martinez. Nel 2018 ha aperto Kjolle, seguito poi dal ristorante Mil. Al centro della filosofia culinaria che accomuna i locali c’è l’attenzione alla biodiversità, e sarà proprio questa la chiave per lo svolgimento del test di abilità della sesta serata.

Invention test

All night long. No, non è il titolo della canzone di Lionel Richie, ma l’ambientazione dell’invention test previsto per domani. Cuoche e cuochi staranno svegli tutta la notte a impastare in compagnia di Franco Pepe, cavaliere della repubblica e miglior pizzaiolo al mondo nel 2021 con la sua location Pepe in Grani. Tra una lievitazione e l’altra, le e gli aspiranti chef scopriranno forse il segreto della pizza fritta del celebre pizzaiolo. Staremo a vedere se anche in questa prova ci sarà, in qualche forma, un po’ di “green”.