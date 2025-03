Matty Matheson, chef canadese di The Bear, si dà alla musica hardcore

Chef, imprenditore, attore… poteva mancare la passione per la musica e la formazione di una band hardcore? Stiamo parlando di Matty Matheson, che giusto ieri ha annunciato sui social il debutto del gruppo Pig Pen, dando un assaggio delle loro note. Dopo essere stato dietro i fornelli e in scena nella serie TV The Bear, Matheson è pronto a salire per la prima volta sul palco il prossimo 25 aprile con la sua band nuova di zecca.

Chef, attore e ora anche cantante

Nuova di zecca almeno per le nostre orecchie, perché dal post su Instagram scopriamo che i quattro musicisti (Wade MacNeil degli Alexisonfire, Daniel Romano, Ian Ski Romano, Tommy Major e lo stesso chef) si sono riuniti per la prima volta un paio d’anni fa, registrando dieci canzoni in soli due giorni.

La band hardcore è già prenotata per il debutto durante la nostra Festa della Liberazione, con un concerto che si terrà a Toronto presso Sneaky Dee’s, location per eventi musicali e, allo stesso tempo, ristorante Tex-Mex. Lo chef canadese non farà semplicemente parte della band, ma ne sarà il frontman e cantante; d’altronde Matheson non è nuovo alle luci della ribalta, visto che calpesta regolarmente la scena dei social e quella televisiva.

Lo avrete sicuramente visto nei panni del tuttofare Neil Fak nell’acclamatissima serie The Bear, di cui è stato anche produttore e consulente gastronomico. Una figura a tutto tondo a capo di undici ristoranti sparsi per il Canada, tra locali di cucina italiana, gastronomie vietnamite e pizzerie. Se la diatriba sulla cucina come forma d’arte potrà ancora essere accesa, chef Matheson va oltre qualsiasi dibattito e si dà da fare come attore, cuoco, produttore e, adesso, anche cantante.