Maxi ritiro di Coca-Cola, Fanta e Sprite: “livelli troppo alti di clorato”

L’azienda che si occupa dell’imbottigliamento di Coca-Cola in Belgio ha richiamato diversi lotti di bevande in vari Paesi europei a causa della presenza di livelli elevati di clorato in lattine e bottiglie. Il ritiro riguarda vari brand Coca-Cola, ovvero Coca-Cola stessa, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico. Tra i Paesi toccati dalla faccenda non c’è l’Italia, ma il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Germania, la Francia e il Lussemburgo, dove le confezioni circolano da novembre. Non è chiara la quantità precisa di prodotti ritirati, ma è sicuramente significativa.

I dettagli del richiamo

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, responsabile dell’imbottigliamento dei prodotti del marchio rosso in Belgio, ha dichiarato questa settimana di aver ritirato dal mercato diversi lotti di lattine e bottiglie potenzialmente rischiose, in quanto contenenti livelli troppo elevati di clorato. I clorati sono sostanze usate nell’industria come diserbanti, disinfettanti per macchinari e nella trasformazione degli alimenti. L’assunzione di dosi elevate di questo elemento chimico può essere nociva per la salute ma, secondo quanto riporta l’EFSA, autorità europea per la sicurezza alimentare, è “improbabile che l’assunzione totale in una sola giornata, anche ai più elevati livelli stimati, possa superare il livello di sicurezza raccomandato per i consumatori di tutte le età”.

Nessuna consumatrice o consumatore, dunque, dovrebbe essere stato esposto a rischi concreti e l’azienda stessa ha dichiarato che non sono stati ricevuti reclami da parte della clientela. Facendo il punto della situazione, la maggior parte dei prodotti incriminati e non ancora venduti dovrebbe esser stata rimossa dagli scaffali. I lotti interessati sono quelli che vanno dal 328GE al 338GE compresi. Il gruppo ha dichiarato di essere in contatto con le autorità competenti nei Paesi coinvolti e invita, neanche a dirlo, a non consumare le bevande già acquistate.