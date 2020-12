McDonald’s: bambino di 4 anni prende il telefono incustodito e ordina 100$ di cibo

“Quando è arrivato l’ordine, ho riso, pianto e poi mi sono seduta a mangiare e bere un frappè”: così ha reagito la mamma del bambino di 4 anni che ha chiamato McDonald’s, per farsi portare a casa 100$ di cibo.

Sei Happy Meal, dieci frappè, due McSundaes, due confezione da 12 di McNuggets, due McFlurries, una confezione grande di patatine fritte con pancetta e formaggio cheddar, due torte di mele e un succo d’uva. Ah, e otto bottigliette d’acqua, già che ci siamo. Questo è quanto ha orgogliosamente ordinato Tom, l’ometto di casa, trovando incustodito il telefono della madre. E sua mamma, Raissa Andrade, 32 anni, ha pubblicato la foto su Instagram di suo figlio, immortalando il momento in cui era seduto a tavola dopo aver ordinato dieci sacchetti di fast food a casa loro in Brasile.

Il punto vendita della nota catena di fast food gli ha anche regalato otto giocattoli extra.

La mamma di Tom ha raccontato di aver ordinato spesso cibo nel fast food durante la pandemia, per evitare di uscire di casa e il figlio ha evidentemente imparato come fare. Un giorno, la mamma era appena tornata da una visita medica ed era andata a farsi una doccia. Mentre Raissa era in bagno, Tom ha preso il suo telefono e ha usato l’opzione vocale per effettuare un ordine da consegnare a domicilio, confermando anche l’indirizzo di casa. Possiamo supporre che non le sia mai capitato di ordinare però $ 101,86 AUD, circa 60€.

La foto del bambino è diventata virale e molti hanno elogiato l’ingegnosità del ragazzo. C’è anche chi ha commentato di aver avuto esperienze simili. ‘Il mio bambino di 2 anni ha ordinato un hash brown tramite l’app Maccas! Fortunatamente era solo un hash brown! ‘, ha commentato un utente.

[ Fonte: Dailymail ]