Messina: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

“Messina a domicilio” è un nuovo portale nato grazie alla collaborazione tra ConfCommercio, Confesercenti, Confartigianato e Confimprese Italia. Il sito nasce in un momento in cui restare casa è un imperativo categorico per provare a contenere l’avanzata del Coronavirus. All’interno tutti gli indirizzi utili delle attività che effettuano consegne a domicilio: dai supermercati ai ristoranti, dall’igiene alla cura per la persona alle rivendite di prodotti alimentari da asporto. Ma non solo, a disposizione dei cittadini anche i riferimenti idraulici, elettricisti, artigiani e altri fornitori di servizi. Il sito è in costante aggiornamento.

Messina a domicilio non consente di effettuare ordini online, ma fornisce tutti i contatti delle attività che si sono registrate. Se, per esempio, voglio fare la spesa, posso quindi cercare nella categoria “alimentari” il mio supermercato di fiducia o quello più vicino a casa mia, segnarmi il numero di telefono e contattarlo per ordinare ciò che mi serve.

Il sito è disponibile a questo link.