Mike Tyson: “Ora mangio carne di alce e bisonte”

La dieta vegana, come dichiarato da lui stesso, non gli dava la forza necessaria per i suoi allenamenti. Così Mike Tyson introduce direttamente nella sua dieta carne di alce e bisonte.

Il celebre Mike Tyson si è dovuto preparare: coi suoi 54 anni, salirà sul ring dello Staples Center di Los Angeles il 28 Novembre (nella notte tra sabato 28 e domenica 29 per l’Italia) per sfidare Roy Jones Jr. Erano 15 anni che il pugile non accettava un match, dopo essere stato sconfitto nel 2005 contro l’irlandese McBride. Così ha rivelato il duro allenamento a cui si è sottoposto per prepararsi al meglio.

“Mi sono reso conto che le cose che fanno bene ad altre persone, come cavoli, verdure e mirtilli, sono davvero velenose per me adesso”, ha dichiarato Tyson in un’intervista. “Voglio che la mia forza trasudi dal mio corpo. Mangio solo alci, bisonti e animali selvatici, ora comincio a sentirmi in forma.”

Il pugile ha interrotto la sua dieta vegana, la stessa che un anno fa aveva riconosciuto indispensabile per aiutarlo a smettere di drogarsi: “Diventare vegano mi ha dato l’opportunità di vivere una vita sana. Ero così congestionato da tutte le droghe e dalla cocaina che riuscivo a malapena a respirare“, aveva dichiarato a “Totally Vegan Buzz”. Infatti, dopo aver appeso i guantoni al chiodo nel 2005, Tyson aveva iniziato ad abusare di alcolici e di carne grassa e nel 2009 era stato diagnosticato obeso. Ma adesso ha interrotto questa dieta per affrontare al meglio i pesanti allenamenti a cui si è sottoposto. Secondo quanto ha dichiarato: “la dieta vegana non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle energie.”

[ Fonte: The Sun ]