Milano e il cibo a domicilio: la mappa per la spesa e i ristoranti delivery

Attraverso Google Maps, è possibile visionare la mappa dei ristoranti e delle attività che consegnano cibo a domicilio a Milano e nell’hinterland del capoluogo meneghino. A realizzarla è il food blogger Lorenzo Biagiarelli che sui social ha chiesto aiuto ai suoi follower: “Amici milanesi, ho bisogno del vostro aiuto: mi segnalate i negozi nel vostro quartiere che, in questo periodo, si sono attivati con un servizio di consegne a domicilio? Preferibilmente botteghe alimentari, ma vanno bene tutte. Proverò a realizzare una mappa di Google con tutti i posti, perché so che molti stanno cercando disperatamente di non uscire di casa ma non sanno come approvvigionarsi. Grazie dell’aiuto, sono certo che sarà utile per molti!”.

E voilà, pronta la cartina che aiuterà i milanesi a stare a casa. Lorenzo Biagiarelli scrive: “Potete condividerla ovunque volete e con chi volete semplicemente copiando il link qui sotto”: https://bit.ly/2xVz1QN. Poi la illustra. A ogni colore, infatti, è associata una tipologia di esercizio commerciale:

–ALIMENTARI (rosso)

–MACELLAIO (marrone)

–PESCIVENDOLO (blu)

–ORTOLANO (verde)

–PANE E DOLCI (giallo)

–FORMAGGI (arancione)

–FARMACIE (azzurro)

–RISTORANTI E PIZZERIE (grigio)

–ALTRO (SPECIFICARE)(viola)

Biagiarelli invita poi gli altri a collaborare, “chiunque volesse dare una mano per aggiornarla di continuo mi scriva in privato. Chiunque sviluppi app e volesse trasformarla in un’applicazione mobile pure!”, e ringrazia Sarpi Food Tour intanto per la collaborazione.