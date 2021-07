Milano Wine Week ritorna a ottobre, con una nuova app

La quarta edizione di Milano Wine Week tornerà a ottobre, con nove giorni dedicati al mondo del vino a 360°: incontri, degustazioni, laboratori e masterclass per tutti. E tra le novità di quest’anno, una nuova app con cui i visitatori potranno realizzare un itinerario su misura per loro.

Si terrà dal 2 al 10 ottobre ancora una volta a Palazzo Bovara in corso Venezia. Ma per quest’anno l’evento vuole introdurre alcune novità, a partire proprio da Milano: la manifestazione infatti toccherà tutti i quartieri della città. Dal centro alle periferie ci saranno ben 9 wine district e verranno coinvolti centinaia di luoghi tra ristoranti, locali ed enoteche.

Grazie alla nuova app di Milano Wine Week, si potrà inoltre usufruire di diversi servizi: sfruttando un servizio di geolocalizzazione, si potrà scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera consumare. L’utente potrà così crearsi un itinerario su misura dei propri interessi, pianificando luoghi da visitare, eventi da seguire e posti dove mangiare. Sempre con la stessa App, potrà affittare una bici, prenotare la visita di una mostra, riservare un posto a un evento o partecipare a uno dei Wine Tours, che durante i giorni della manifestazione connetteranno Milano ai territori vinicoli situati a breve e media distanza.

Per gli utenti che accumuleranno almeno tre esperienze durante la manifestazione, tramite App, potrà anche partecipare a un concorso per ricevere dei premi, come la partecipazione a un party esclusivo o a una degustazione. Una App che, per gli organizzatori, vivrà oltre l’evento, permettendo in futuro di prenotare un ristorante in base alla carta dei vini.

[Fonte: La Stampa]