Modena: consegnano vino a domicilio insieme a una canzone

A Natale a Modena è arrivato quest’anno il “Wine Live Show”: un’azienda modenese ha pensato di proporre box di vino a domicilio con la possibilità di “consegnare” anche una canzone.

Proprio nell’anno della pandemia, la Lambruscheria di Modena, assieme alla Vitivinicola Fangareggi di Correggio, ha ideato una formula originale da proporre ai suoi clienti: una “Christmas Box”, comprensiva di vini, stuzzichini e una canzone cantata in diretta al momento della consegna.

Dal 13 dicembre al 6 gennaio tutti coloro che ordineranno questa speciale box natalizia, avranno compreso nel prezzo anche la consegna effettuata da un’artista. Sarà lui a cantare dal vivo (rigorosamente con la mascherina) la canzone scelta al momento dell’acquisto.

Avrà con sé anche un microfono portatile e/o una chitarra, in modo tale da potersi esibire anche assieme al destinatario.

“Con il 50% del guadagno destinato agli artisti che si esibiranno, il progetto nasce dalla necessità di creare e pensare un nuovo modo di unire il commercio all’arte in un momento in cui c’è sempre più bisogno di riscoprire la condivisione e la socializzazione” – dichiara Alessio Bardelli della Lambruscheria – “e invitiamo i giovani artisti e cantanti che vorranno unirsi al progetto a contattarci nella speranza che anche in futuro la proposta possa diventare un appuntamento fisso”.

[ Fonte: Gazzetta di Modena ]