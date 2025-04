Molti rifugi di montagna stanno diventando vegani

In Italia e non, la ristorazione di montagna apre sempre più le porte alla cucina plant-based, in linea con una filosofia in avanzata.

Se fino a 10 anni fa seguire una dieta vegetariana (o, ancor “peggio”, vegana) si trasformava in un problema da risolvere ogni volta che si andava fuori a cena, oggi l’offerta plant-based è molto più accessibile – anche se la strada è ancora lunga. Ma si può dire lo stesso dei rifugi montani, luoghi in cui salumi e cacciagione regnano sovrani? Al di là delle opzioni sempreverdi come polenta (sempre che non ci sia in mezzo della salsiccia) e zuppe, oggi molti ristoranti di alta quota non solo stanno ampliando i loro menu, ma si stanno trasformando in vere e proprie oasi di cucina vegetale.

Plant-based di montagna

La cucina plant-based, che a mano a mano conquista una fetta sempre più ampia della ristorazione e dell’alimentazione casalinga, sta piano piano arrivando anche in alta quota. Potrà non essere ancora lo scenario più tipico, soprattutto in forma prevalente ed esclusiva, ma sono numerosi i rifugi (in Italia e non) che rinunciano alla carne o persino ai derivati animali, come i latticini – e quindi al classico tagliere di formaggi.

Sebbene l’associazione rifugio-carne sia automatica, a pensarci bene il legame tra montagna e cucina vegetale è evidente: passa per il rispetto della natura, ma anche delle realtà di produzione locale – d’altronde il movimento del veganismo in senso lato porta avanti una filosofia che non si basa solo sul cibo. In diverse strutture, infatti, ai piatti plant-based in menu fanno eco altre iniziative in favore degli animali. È il caso dell’agriturismo Brugnola, che sorge a 750 metri di altitudine, in provincia di Parma.

Qui oltre a preparare piatti della tradizione in chiave cruelty-free, ci si prende cura di animali abbandonati o maltrattati, che trovano una nuova casa nel rifugio. Un altro esempio? Orestes Hütte, il rifugio alpino ai piedi del Monte Rosa che prepara solo ricette plant-based perché “la scelta vegan non è un dogma, ma una questione di responsabilità e consapevolezza”. Insomma, anche per le e gli amanti della montagna seguire una dieta vegetale è sempre meno un ostacolo.