Mottarone, Eitan festeggia il compleanno al ristorante

Eitan, l’unico superstite del terribile incidente della funivia del Mottarone, è tornato a casa, sta bene e dopo il ricovero, festeggia il suo compleanno al ristorante.

Il piccolo Eitan è tornato a casa degli zii nel Pavese dopo il ricovero al Regina Margherita di Torino. “Sta guarendo dalle ferite riportate nella tragedia” ha commentato il presidente della comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani. Tutti voi ricorderete l’incidente della funivia del Mottarone, che lo scorso 23 maggio ha causato quattordici vittime, tra cui la madre, il padre, il fratellino e i bisnonni di Eitan.

Ora il piccolo si è ripreso dal coma ed è potuto uscire per festeggiare il suo sesto compleanno in un ristorante non lontano dalla città. Molto probabilmente il futuro sarà in Israele con i parenti. “Il desiderio dei suoi genitori Era di tornare in Israele e farlo crescere li” hanno spiegato infatti gli zii e i nonni. Prima, però di arrivare in Israele, a Eitan aspetta un percorso durante il quale sarà affiancato da un team di terapeuti, che lo guideranno passo passo verso la riabilitazione.

Durante tutto il tempo rimarrà sotto il controllo del giudice tutelare prima della decisione sull’affido, come ha spiegato l’avvocatessa della famiglia, Cristina Pagni.

[Fonte: SkyTG24]