Napoli: nei supermercati Eté la pasta Maradona “scende in campo”

“Pasta Diego” del marchio “N° 10”: dove se non a Napoli si può acquistare la pasta Maradona? Nei supermercati Eté è ora possibile acquistare la pasta che era stata sponsorizzata dal fuoriclasse argentino.

La pasta “per veri fuoriclasse” era stata lanciata nel 2019 dallo stesso Maradona: «Cosa c’è di meglio di una domenica a mezzogiorno per presentare la mia nuova pasta?» aveva scritto sui social il Pibe de Oro per promuovere la pasta che aveva realizzato insieme al pastificio Domenico Paone. L’idea di una pasta che vestisse il marchio e lo spirito di Diego Maradona, era venuta due anni fa a un altro argentino, Alejandro Octavio Quentin, presidente e ceo della Domenico Paone Spa, che detiene la maggioranza del pastificio Paone, uno dei più antichi di Formia.

Nel momento in cui il campione è venuto a mancare, la sua pasta era uno dei prodotti più reclamizzati e richiesti a Napoli, un vero oggetto di culto. Sebbene i prodotti del marchio siano acquistabili anche online, ora la catena dei supermercati Eté, nata a Salerno, si è fatta carico di venderla direttamente ai suoi clienti.

Sul mercato ci sono nove tipi di pasta con il marchio di Maradona. Tutte le confezioni sono rigorosamente azzurre, con foto di Maradona, richiami al mondo calcistico e frasi cult del campione argentino.