Negazionisti al supermercato: il flash mob anti-mascherine in Florida

Dopo aver organizzato pochi giorni fa una dimostrazione presso uno dei centri commerciali della catena Target, a Fort Lauderdale, in Florida, questo gruppo di manifestanti ha fatto irruzione in un centro commerciale e ha iniziato a gridare a tutti di togliersi le mascherine alsupermercato.

Nel mentre che gli Stati Uniti si avviano a raggiungere la cifra record di 200mila vittime per Coronavirus, il governatore della Florida non ha (ancora) emesso un mandato per questi manifestanti non mascherati e ha resistito alle richieste di farlo. Ma di fatto i negazionisti sono trasgressori, in quanto Target richiede al personale e agli acquirenti di tutta la Nazione di indossare maschere all’interno dei suoi negozi.

Il filmato della protesta di Fort Lauderdale è stato condiviso per la prima volta su Reddit, in cui si sentono le urla dei protestanti che dicono “toglietevi le mascherine, toglietevi quelle mascherine, nonatevi coprire la bocca!”, con un commento di chi probabilmente sta filmando, che riassume il concetto di “fot**ti idioti”. La clip è stata successivamente condivisa su Twitter e da allora ha collezionato più di 12 milioni di visualizzazioni.

Uno degli organizzatori del flesh mob, Cristina Gomez, ha trasmesso in streaming l’intero evento su Facebook. Nel video, si vede il gruppo che entra nel centro commerciale del Target, indossando da prima le mascherine, poi parte la canzone di “Twisted Sister” e se le rimuovono.

Gomez e altri esultano, gridano ripetutamente “Toglitela” e “Basta con questa mascherina” e gridano a chiunque incontrano che le mascherine non sono necessarie. Mentre il gruppo passa davanti a una coppia con un bambino in un passeggino, Gomez urla: “Se un bambino non indossa una maschera, nessuno dovrebbe indossare una maschera“. Grida anche agli altri acquirenti di seguire il loro esempio. D’altra parte, nssuno sembra avvicinarsi al gruppo mentre si fanno strada attraverso il negozio.