Nel McDonald’s più elegante del mondo si può ballare fino alle 4 del mattino

Fra un’epidemia di Escherichia Coli e l’altra, negli ultimi mesi McDonald’s è riuscito a regalare anche momenti di leggerezza e divertimento alla sua clientela, in particolare a Budapest, dove presso la sede della stazione di Nyugati ogni fine settimana si può ballare fino alle 4 del mattino. Molti lo descrivono come il Mc più chic del mondo, e d’altronde la location è quella di una stazione progettata dalla Gustave Eiffel Company – una robina da niente, insomma. Dopo otto mesi di ristrutturazione, l’elegante sede budapestiana del fast food ad archi gialli ha riaperto con un programma di inaugurazione particolarmente festaiolo, incentrato su DJ set e spettacoli di luce.

Il McDonald’s più elegante del mondo

A sentirlo raccontare, si ha l’impressione che ti stiano parlando di un grand hotel o di un ristorante di fine dining. E invece no, il luogo in questione è una sede del McDonald’s; non una qualunque però, ma il Mc più elegante del mondo, secondo molti. Siamo a Budapest, nella stazione Nyugati progettata dalla stessa mente dietro la Torre Eiffel; qui il fast food più famoso del mondo ci accoglie dal 1990 con alti soffitti stuccati, lampade antiche e un ingresso in ferro battuto.

L’inaugurazione festaiola dopo la ristrutturazione

Ma per otto mesi, da gennaio ad agosto 2024, la sede è stata chiusa per lavori di ristrutturazione, e a inizio settembre ha riaperto le porte con alcune novità. Sullo sfondo di un’architettura vecchio stile lasciata intatta (sarebbe stato da folli fare altrimenti), si sono installati moderni chioschi digitali per le ordinazioni, nuove attrezzature in cucina e un nastro trasportatore che mostra il cibo attraverso un vetro mentre si sposta tra i due livelli della cucina.

L’inaugurazione è stata (ed è) d’effetto. Per festeggiare, ogni venerdì e sabato il locale continuerà a ospitare DJ set sempre diversi, e sarà possibile scatenarsi dalle 22 alle 4 del mattino fino alla fine dell’anno. A dare un tocco in più all’atmosfera da club, spettacoli di luce sempre diversi sul soffitto, che inscenano ora la giungla, ora il mare, ora lo spazio.