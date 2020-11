New York: chiusi bar e ristoranti dopo le 22

Anche a New York è stato deciso di adottare il coprifuoco: bar e ristoranti chiusi, insieme alle palestre, a partire dalle 22.

Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati nel mondo dall’inizio della pandemia di Covid-19 e secondo i dati, il paese più colpito restano gli Stati Uniti, raggiungendo il record giornaliero di contagi a 140.000 casi. Così il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha ordinato che bar, ristoranti e palestre debbano chiudere entro le 22 e che le persone possono incontrarsi solo in gruppi di 10 o meno.

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, avverte che questa è “l’ultima chance” della città per fermare una seconda ondata. “Possiamo farlo, ma dobbiamo agire adesso“, ha detto il primo cittadino.

In New York City, bars, restaurants and gyms will close at 10 PM daily, beginning this Friday.

This is what needs to happen to help hold back a second wave in our city.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 11, 2020