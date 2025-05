Newlat subentra a Diageo nella gestione dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba

Dopo mesi di incertezze, sembrano calmarsi le acque nello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo. L’impianto, legato in passato al marchio Cinzano, ha rischiato di chiudere i battenti a giugno 2026, secondo quanto annunciato lo scorso novembre dalla multinazionale britannica nota per la produzione di bevande alcoliche. A subentrare nella gestione del sito un nome tutto italiano: quello di Newlat Food, emiliana a capo di vari brand nel mondo del grano e dei latticini.

Un’acquisizione da bere

Il personale dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba tira un sospiro di sollievo: la casa madre di Guinness e Tanqueray – tanto per citare due brand familiari – fa le valigie, ma il vuoto che lascia verrà presto riempito da una sostituta.

Newlat Food, azienda agroalimentare multimarchio che ultimamente aveva messo gli occhi anche su Plasmon, ha siglato l’accordo per acquisire baracca e burattini.

Non solo la società prenderà possesso del sito, ma promette di salvaguardare l’intero personale, che conta 329 dipendenti: “Prevediamo di poter mantenere un livello occupazionale assolutamente in linea con questi numeri perché questo stabilimento ha bisogno di queste competenze”, fanno sapere da Reggio Emilia; e aggiungono: “Ovviamente ci impegneremo per far sì che questo stabilimento abbia un rapido rilancio e sviluppo”.

L’acquisizione permetterà a Newlat di espandere il suo portafoglio prodotti, sfruttando l’esperienza e la tecnologia offerte dal sito per proseguire nel mercato delle bevande.

All’orizzonte si intravede il completamento dell’offerta drink con l’aggiunta di “spirits e ready to drink e tutta la parte non alcolica che hanno sviluppato di recente nello stabilimento”.

Si annunciano tempi brevi per la conclusione delle operazioni, con un closing entro fine giugno e possibilmente il ritorno all’operatività a partire dal mese successivo.