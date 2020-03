Nuoro: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Nuoro, nasce un’applicazione (“Nuoro App) che riunisce tutte le attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. La piattaforma è in continuo aggiornamento e include anche tutti i numeri necessari da chiamare per avere maggiori informazioni in merito all’infezione da Covid-19.

Si tratta di un aiuto concreto per le persone soprattutto in difficoltà e che vede protagonisti il Comune di Nuoro, le aziende private e numerose realtà di volontariato nella cittadina sarda: Caritas Diocesana, Ordine di Malta, Volontari Protezione Civile, Biskisende For Planet, Adesso Basta, Banco di Solidarietà, Gruppo Grotte Nuorese. Inoltre, sia le imprese che i cittadini privati possono donare beni di prima necessità per le famiglie che hanno scarse possibilità economiche compilando un modulo online.

Cosa si può donare? Frutta e verdura. Pane, carni, pesce; formaggi e salumi, uova e latte; bombole di gas da cucina; medicinali; alimenti per neonati; panni per neonati e bambini; prodotti per la pulizia personale; prodotti per l’igiene della casa.

Per aderire si può inviare un’email a info@nuoroapp.it oppure un sms al 324 925 3114.