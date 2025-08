Nuova stagione di “4 Hotel”: ecco dove andrà Bruno Barbieri

Nord, Centro, Sud e isole: l'ottava edizione della gara alberghiera televisiva percorre lo Stivale in lungo e in largo, con una novità.

In perfetto stile Mastrota, Bruno Barbieri torna per annunciare l’inizio dell’ottava stagione di 4 Hotel, in onda su Sky e NOW tutte le domeniche a partire dal 7 settembre. Il format di successo se la gioca in fatto di età con il fratello culinario, 4 Ristoranti, che quest’anno ha soffiato dieci candeline. Per la nuova edizione del contest alberghiero, assisteremo grosso modo alle dinamiche già note, ma con una novità che dà allo chef ancora più potere di confermare o ribaltare il risultato. Ah no, quello è l’altro programma.

Le tappe e la novità dell’ottavo 4 Hotel

Fra poco più di un mese gli appassionati di contest televisivi potranno ritrovare in TV uno dei programmi probabilmente più seguiti della sua categoria. L’appuntamento è a domenica 7 settembre, giorno in cui partirà l’ottava stagione di 4 Hotel, il format condotto e “giudicato” dal cuoco emiliano che ha insegnato al mondo cos’è un topper. In questa nuova stagione c’è spazio per tutto lo Stivale, insulare e non.

Le tappe del viaggio barbierano toccheranno, in oridne sparso, il Nord con le colline senesi, Parma e la Food Valley, e Bergamo; il Centro e il Sud con L’Aquila e il “Wild Abruzzo”, la Riviera di Ulisse in provincia di Latina, e Bari; e infine le isole piccole e grandi con l’Elba e Trapani. Otto scenari diversi per altrettante stagioni. Si confermano le solite cinque categorie – location, camera, colazione, servizi e prezzo – che albergatrici e albergatori dovranno valutare con un voto da 0 a 5.

Piccola new entry del 2025 è invece il Barbieri Plus, che non è una carta fedeltà ma un bonus di 5 punti assegnabile dallo chef per premiare un dettaglio o un gesto di cura che lo ha particolarmente colpito (a rischio forse di incorrere nel tanto criticato “trattamento speciale” rispetto agli altri ospiti). Non resta che augurare in bocca al lupo alle e ai partecipanti – nella speranza che il programma porti loro più fortuna di quanto non abbia fatto con l’hotel milanese chiuso a inizio estate.