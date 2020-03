Oristano: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Oristano, il sito “Oristano noi” rende note le attività che durante l’emergenza Coronavirus consegneranno cibo a domicilio. Tanti i ristoranti e i negozi alimentari inseriti.

Ecco una prima lista dei locali che offrono il servizio in città: Cibum, operativi dalle 12 alle 14 per le consegne. La spaghetteria Lo Zen offre il servizio d’asporto e, su richiesta, la consegna a domicilio gratuita. Il locale rimarrà aperto, rispettando le norme imposte dal governo; contatti utili: 0783 210440; 388 1546640; 389 1616436; 347 1327337. Il ristorante PepeNero ha aderito al servizio Deliveroo per chi vuole ordinare comodamente da casa. Il loro servizio sarà valido anche per chi abita a Nuraxinieddu e Massama. Basta scaricare l’app sul telefono, aggiungere i piatti al carrello ed effettuare il pagamento tramite il proprio conto; l’ordine arriverà direttamente a casa.

Consegne a domicilio, solo nel territorio di Oristano, anche per il ristorante pizzeria Pane e Olio. Dal lunedì alla domenica, escluso il mercoledì, dalle 19.30 alle 22. Anche il ristorante Le due colonne di via Lepanto, effettua consegne a domicilio. Il servizio è gratuito. Chiamare il numero 349 3820988. La pizzeria-panineria Take away, in via Aristana, effettua la consegna a domicilio gratuita. Basta chiamare i numeri 07831930163 o 3899668573. Al costo di due euro effettua le consegne a casa anche la pizzeria La Pantera, in via Vittorio Veneto. Telefonare al 0787 73325. Il servizio di consegna gratuito a domicilio e anche quello d’asporto sono attivi anche al ristorante Il Lido di Torre Grande. Lo si può contattare al numero 349 4159529.

Anche la Trattoria Siccio da Paola, in via Cagliari a Oristano effettua le consegne a domicilio gratuite in questo periodo. Per prenotare 347 0395774. Consegne a domicilio (al costo di 50 cent a pizza fino a 5 pizze e un fisso di 2 euro e 50 cent per ordini superiori alle 5 pizze) anche nella pizzeria di Piazza Mariano a Oristano, Peter Pan. Per prenotazioni chiamare il 0783 300377. Servizio di asporto e consegna a domicilio gratuita anche al ristorante Ta Matete, in Piazza Corrias. (Il numero da comporre è lo 347 7490289). Anche la gastronomia pizzeria Da Davide, in via Mazzini (telefono 0783 022449 o 328 9424348).

Anche la pizzeria da asporto 80Fame, di via Carnia a Oristano, effettua il food delivery tutti i giorni tranne il martedì. Il numero per le prenotazioni è 0783 027497. Effettua il servizio a domicilio anche la Pizzeria La Tavernetta di viale Risorgimento. Telefono 320 1953613. Il servizio costa 0,50 centesimi in più a pizza. Anche la Pizzeria Country Roads, di piazza Sant’Efisio 17 è tra quelle che effettuano la consegna a domicilio. Prenotazioni al numero 0783 302487.

In via Vittorio Veneto effettua le consegne a domicilio la Pizzeria Maya. Numeri utili 078373485 oppure 345 0852808. Effettua consegne a domicilio anche il ristorante dell Hotel Mistral2, attraverso la piattaforma Deliveroo, aperto tutti i giorni, dalle 19.30 alle 21.

Non solo ristoranti, ma anche i supermercati locali si sono organizzati per affrontare questa situazione di emergenza sanitaria. E’ il caso della catena dei supermercati Crai disponibili a effettuare consegne a domicilio per la spesa. Anche per Frongia – Vicino a Te Supermercati è attivo il servizio di spesa a domicilio, gratuito per gli over 65. Basterà chiamare o mandare un messaggio su whatsapp al numero: 389 900 77 21. Il servizio è attivo ovviamente nell’area urbana a cui fa riferimento il supermercato. Anche IdealMarket effettua le consegne a domicilio, sul territorio di Oristano, escludendo per ora le frazioni. Gli ordini potranno eessere inviati al numero 3487382476 o all’indirizzo email im.adomicilio@gmail.com La consegna sarà gratuita su una spesa minima di € 30. Per una migliore organizzazione e un rispetto dei tempi, chiedono che gli ordini siano inviati il giorno prima.

Anche la Macelleria Equina Forroia di Pierluigi Piras, di via Gialeto, effettua un servizio completamente gratuito di consegna a domicilio, previa prenotazione telefonica ai numeri 0783 70105 o 347 5438054.

Dalla carne al dolce, anche la pasticceria Dolce Vita effettua la consegna a domicilio gratuita nella città di Oristano, dalle 10 alle 16. Prenotazioni al numero 0783 301532 Effettua consegne a domicilio gratuite in città anche la pasticceria Temptation, di via Giuseppe Biasi. La si può contattare ai numeri 379 1678713 o 379 1957902.

Consegne a domicilio gratuite anche per Ortufrutta, basta chiamare o inviare un messaggio al numero 348 8724892. Consegne gratuite a domicilio e prenotazione della spesa da ritirare su appuntamento nel negozio di frutta e verdura Ortalissa, in via Cagliari. Li si può contattare al numero 320 4423433. Anche la gastronomia l’Acquolina effettua le consegne a domicilio. Per ordinazioni si possono contattare i numeri 0783 70214, 348 5284761 o 347 5341373. Resta aperto anche il negozio di frutta e verdura di Perra Fernando in Via XXV Luglio in Viale Repubblica. Per ordinazioni e ritiro veloce il numero da chiamare è il 346 0052519.

Effettua il servizio di consegna a domicilio, a Oristano e Santa Giusta, anche l’azienda Surgelsarda (la consegna è gratuita per ordini superiori ai 20 euro). Prenotazioni al numero 320 2641908.

Fonte: Oristano Noi