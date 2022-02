Osteria Alle Testiere, il locale veneziano fra le tendenze food del Guardian

di Rossana Santolin 21 Febbraio 2022

“50 cose che amiamo nel mondo del food in questo momento”: comincia così il pezzo del Guardian che in un lungo articolo snocciola una lista di nomi e indirizzi, fra cui spicca l’osteria veneziana Alle Testiere, tra quelli che fanno tendenza nel mondo del cibo e che hanno convinto particolarmente i critici del quotidiano inglese.

Dopo la pastry artist Spasia Dinkovski, che fa sognare con le sue creazioni su Instagram, passando per il Yakumama, garanzia del miglior brunch colombian-style nello Yorkshire, il Guardian approda a Venezia per un elogio all’osteria di chef Bruno Gavagnin.

La nota di merito nell’articolo va alla scelta delle materie prime con il padrone di casa che quotidianamente si fornice del pescato del giorno al mercato di Rialto. Il locale, si racconta nel pezzo, nasce nel 1993 grazie all’intuizione di Gavagnin, veneziano doc, affiancato dal socio Luca di Vita, attuale sommelier dell’osteria collocata nel sestiere di Castello.

A suon di «piatti generosi di cannolicchi, gnocchi al nero di seppia, primi di mare con l’aggiunta di ricotta salata e zucca», l’osteria veneziana ha conquistato uno spazio degno di nota nel pezzo del Guardian. Come si legge nell’articolo, questo indirizzo, non a caso, rientra fra i preferiti del noto ristoratore Russel Norman, autore di “Polpo, a Venetian Cookbook” conosciuto per il suo smisurato amore nei confronti di Venezia e della sua cucina.